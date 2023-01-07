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防春運衝擊農村疫情 中國：對老人要一對一聯繫

2023/1/7 18:38
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（中央社記者邱國強北京7日電）鑑於積壓3年的返鄉過年人潮恐將嚴重衝擊農村疫情，中國國家衛健委今天要求，農村防疫要做到「關口前移」，落實「早發現、早識別、早干預、早轉診」，對老人更要一對一聯繫。

中國國務院聯防聯控機制7日下午以農村防疫為題舉行記者會，說明相關措施。

中國國家衛健委基層司長聶春雷表示，農村地區要做到「關口前移」，核心是落實「早發現、早識別、早干預、早轉診」。其中，「早發現」主要是對65歲以上老年人及孕產婦、兒童、殘障者等重點人群進行「一對一包保」聯繫，每週聯繫服務不少於2次，及時發現問題，及時處置。

聶春雷指出，「早識別」就是要加強對上述重點人群的健康監測，對可能出現的情況，比如有慢性病的併發症、COVID-19重症風險的苗頭和傾向性症狀出現後，要及時識別，及時給予指導和轉診。

「早干預」則是在基層要配備必要的氧療設備，如氧氣袋、氧氣瓶、製氧機，還要配備便攜式的指夾、脈搏式血氧儀監測血氧；發現異常情況迅速給予吸氧和相應藥物治療，同時結合實際及時轉診。

他說，「早轉診」就是發現了需要轉診的，要及時轉到上級醫院接受治療。上述「四早」就是做到「關口前移」的重要工作。

聶春雷還表示，將透過加強基層醫務人員培訓，加快中醫藥配備使用，同時提高基層診療能力，防止輕症向重症或危重症發展。（編輯：楊昇儒）1120107

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聶春雷
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