中國鬆綁邊境管制 機組人員告別隔離惡夢

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（中央社記者吳柏緯台北9日電）中國自8日開放國境，入境不用隔離，旅客終於可以結束「漫長的等待」。同時，機組人員也結束往返機艙與隔離旅館的生活。疫情間中國機組人員每人年均隔離天數在30到100多天不等。

在疫情爆發並採取嚴格疫情管制措施達3年後，中國8日正式將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，對於感染者不再實行隔離措施，同時取消入境人員全員核酸檢測與隔離，迎來防疫大鬆綁。

入境不用隔離，代表旅客與機組員終於可以告別「漫長的等待」。

界面新聞報導，實施「乙類乙管」後，首架受惠的國際航班是在8日凌晨0時16分，從多倫多飛往廣州，並於廣州白雲機場降落的南方航空CZ312班機；隨後，在0時23分，深圳航空的ZH9024班機降落在深圳機場。

報導引述一名搭乘ZH9024班機的民眾表示，管制鬆綁後入境流程明顯變化，「落地後只需申報海關碼，入境先掃碼、再過海關遞護照，從下飛機到取行李不到15分鐘，取完就直接回家了。」

另有旅客回憶，上一次回到中國時，必須先排隊領入關碼、做核酸，再辦理入境手續。領托運行李的時候，每件行李都被噴酒精消毒液。接著在機場等待轉運車輛、入住酒店集中隔離。「車上的大白不會告訴你具體開到哪裡，總之是個運氣之旅。」

管制鬆綁後，除了一般旅客外，感受最為深刻的就是為了工作必須頻繁出入境的國際航班機組人員。8日起，往返機艙與隔離旅館的生活正式告終。

報導引述中國國際航空的統計資料，在疫情爆發的2020年，全年隔離的機組人員達9.8萬人次，其中機師達6.8萬人次、人均隔離2.6次，平均時長超過36天，甚至有人單次隔離時間近2個月。

若是負責空中巴士A330、波音B777等航班飛行任務的機組員，人均累計隔離超過100天，最長達到147天。

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報導另引述東方航空相關人員表示，上海承擔了全中國航空客運1/3的入境量，與別的航空公司相比，主基地在上海的東航所面臨的防疫壓力更大，全年累計隔離超過21萬人次，其中有人累積隔離時間達293天。

隨著全面開放，中國出入境的機票訂單也創下近三年高峰。報導引述同程旅行的資料顯示，8日出入境機票訂單量年成長達628%，創下2020年3月以來的高峰。其中，入境航班訂單量占比48%，出境航班訂單量占比52%。（編輯：陳沛冰）1120109