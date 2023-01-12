英日簽署防務協定 陸媒：眼光偷偷瞄向中國

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日相岸田文雄與英相蘇納克倫敦時間11日正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊，英國因此成為第一個可在日本駐軍的歐洲國家。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年1月12日

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（中央社台北12日電）英國與日本昨天在倫敦簽署相互准入協定，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。北京環球網引述分析說，兩個大國簽署據稱是里程碑的軍事協議，「眼光偷偷瞄向中國」。

官媒人民日報旗下的環球網引述分析指「英國軍隊到日本想幹什麼？大家都懂的」，並稱「因為西方媒體普遍都認為，這明顯針對的就是中國」。

文章提到，日本上個月才將中國列為「有史以來最大的戰略挑戰」，而再前推一個月，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也認定中國對英國的價值觀和利益構成了「系統性挑戰」。

文章認為，無論雙方說法如何冠冕堂皇，背後「還是試圖遏制中國的圖謀」。

中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會曾回應此事表示，中國是各國合作的夥伴，不是任何國家的挑戰。有關國家開展防務合作，應有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，不應製造假想敵，更不應將集團對抗的舊思維引入亞太地區。

環球網引述的這篇分析文章則表示，這是值得關注的動向，兩個大國簽署據稱是里程碑的軍事協議，「眼光偷偷瞄向中國」。

不過，文章說，「我們關注，但也不必太在意」，因為英國是「一個牛皮哄哄到處喜歡插一手的國家，但現在英國，早已不是昔日的大英帝國」，英國軍隊還想到亞太來，想恢復往日榮光嗎？「不得不說，更多是刷存在感而已」。

日本首相岸田文雄與蘇納克當地時間11日在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」。根據協定，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。岸田文雄與蘇納克都提到，英日防衛安全合作有助增進全球穩定。

英國自此正式成為第一個與日本簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。英國首相府表示，這是繼1902年的「英日同盟」後，英日「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。

除了與美國的安全保障條約，另一個與日本簽有RAA的國家是同屬印太區域的澳洲。

RAA允許簽署方相互部署武裝部隊，以及規劃和執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署行動。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120112