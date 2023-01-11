岸田文雄訪英簽署協定 英國可對日駐軍成歐洲首例

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國首相府表示，日本首相岸田文雄今天將在「倫敦塔」城堡與英相蘇納克會晤，正式簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」，並討論日本今年擔任G7輪值主席國相關事宜。

英國是第一個與日本簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。英國首相府表示，RAA允許英、日在對方領土部署武裝部隊，是英國與日本「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。

英、日曾在1902年簽訂後來於1923年失效的「英日同盟」，以維護各自在東亞的利益，並抗衡俄羅斯逐步擴張的影響力。

首相府指出，RAA同時有助鞏固英國對印太區域安全的承諾，允許英、日一同規劃及執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署行動。

蘇納克（Rishi Sunak）說，RAA不僅鞏固英、日雙方對印太區域的承諾，也凸顯兩國共同致力強化經濟安全、加速防衛合作、促進創新、打造高技術門檻的就業機會。在這個競爭日益激烈的時代，民主社會更應持續並肩努力、應對前所未見的全球挑戰。

除了與美國的安全保障條約，另一個與日本簽有RAA的國家是同屬印太區域的澳洲。

英、日近來在安全事務合作大有進展。去年12月上旬，英國、日本及義大利宣布，將整合各自原本的研發計畫，透過「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）共同打造第六代匿蹤戰機。這是日本首度與美國以外的國家進行大型國防工業合作。

此外，同樣在去年12月，英、日簽署數位夥伴關係協議，以強化在半導體研發與技術交換、網路安全、人工智慧等領域的合作。

岸田文雄訪英行程另一焦點領域是經貿。首相府指出，雙方將討論英國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）相關議題、經濟安全與供應鏈韌性，以及七大工業國集團（G7）今年議程。英方將提及G7集體有效支持烏克蘭應對俄羅斯侵略的重要性，並感謝日本向烏克蘭提供重要人道援助，包括近日援贈發電機。

根據首相府的資料，除了正式會談，岸田文雄今天將鑑賞收藏於倫敦塔（Tower of London）、1613年由江戶幕府將軍德川秀忠致贈英王詹姆士一世的日本武士盔甲。當年這項贈禮是為了紀念英格蘭與日本簽署雙邊關係史上第一項貿易協議。

自2021年10月就任以來，岸田文雄已兩度巡迴訪問歐洲，首次訪英則是在去年5月，與時任首相強生（Boris Johnson）會晤，雙方並就RAA達成原則共識。

首相府預告，蘇納克明天將在唐寧街接見成員包括英國與日本公、私部門和公民組織代表的「英日21世紀集團」（UK-Japan 21st Century Group）。（編輯：林憬屏）1120111