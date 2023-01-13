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北京官員重申必須準確實施香港國安法

2023/1/13 12:28
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（中央社記者張謙香港13日電）中國主管香港事務的高層官員今天重申，必須全面準確實施香港國安法，維護中國國家安全是香港整個管治架構的責任。

中國國務院港澳事務辦公室公布，中國全國港澳研究會舉行了「保證香港國安法準確實施」專題研討會，港澳辦主任夏寶龍致辭說，香港國安法實施以來，社會秩序恢復良好。

他說，要長期堅持「一國兩制」，就必須全面準確貫徹實施好香港國安法，而實施重點之一，是在「一國兩制」之下，國安法的實施是北京中央主導、香港特區主責，相輔相成，缺一不可。

他聲稱，維護國家安全是每個主權國家的核心利益，無論是實行普通法的國家還是實行大陸法的國家，都沒有例外；香港維護國家安全委員會（香港國安委）與其他職能機構共同構成了維護國家安全體系。

他並說，行政長官作為香港國安委主席，應當就香港國安事務向北京中央政府負責，並就香港維護國安職責的情況按時提交年度報告。

他指出，維護國家安全不僅是行政長官和香港國安委的責任，也是行政機關、立法機關、司法機關以及法定機構、諮詢組織等整個管治架構的責任。（編輯：曹宇帆）1120113

#香港國安法
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