中國疫情趨緩 衛健委：門診急診住院高峰已過

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（中央社台北14日電）中國國家衛健委官員今天說，全國發燒門診診療量、急診診療人次與住院感染者數量的高峰已經過去，縣城（農村）收治病患也連續7天下降。但目前在院的重症患者數量仍然處於高位。

中國國務院聯防聯控機制14日下午就重點人群健康保障有關情況舉行新聞發布會，中國國家衛生健康委員會官員在會中提出多項數據顯示疫情趨緩。

據中國網直播，國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，全國發燒門診的診療量在2022年12月23日達到高峰，是286.7萬人次，之後持續下降；到1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3%，而且城鄉下降的趨勢是趨同的。

她說，發燒門診COVID-19陽性感染者的檢出例也持續下降，峰值是12月20日33.9%的檢出率，到1月12日下降到10.8%，這個趨勢表明發燒門診高峰已經過去。

焦雅輝表示，全國急診診療人次在2023年1月2日達峰152.6萬人次，之後持續下降，1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4%。急診當中，陽性感染者的檢出率由去年12月22日的峰值8.8%，之後穩步下降到1月12日的2.9%。這一數據顯示全國急診高峰已經過去。

她說，1月12日全國普通門診診療總人次913.5萬人次，基本恢復到疫情前的水準。門診患者中陽性感染者占比，去年12月19日峰值是5.7%，之後持續下降，1月12日占比0.9%。普通門診日診療量持續增加，目前正常診療正在逐步恢復當中。

焦雅輝並表示，監測數據顯示，現在住院的COVID-19感染者數量呈現連續下降的趨勢。在1月5日達到峰值162.5萬人，之後連續下降，1月12日回落到127萬人。

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她說，發燒門診量達峰2週後，在院的陽性重症患者數量也達到峰值，之後呈現緩慢下降趨勢。目前在院的重症患者數量仍然處於高位。1月5日，在院陽性重症患者數量達峰12.8萬人，之後連續波動下降，到1月12日回落到10.5萬人，重症床位使用率是75.3%。

焦雅輝指出，COVID-19感染的重症患者有以下幾個特點：一是以老年人為主。年齡最大的105歲，平均年齡75.5歲。60歲及以上的占比是89.6%。二是普遍合併有多種基礎疾病。具有一種基礎疾病的患者占比40.7%，2種基礎疾病的占比24.6%，3種及以上基礎疾病占比34.8%。（編輯：楊昇儒）1120114