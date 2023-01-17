中國2022年房屋交易額減少近22兆元 重回5年前

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（中央社台北17日電）2022年中國房地產市場銷售整體表現慘淡，全國商品房銷售面積比2021年下降24.3%，銷售額比2021年下降26.7%，減少近人民幣5兆元（約新台幣22兆元），重回2017年水準。

中國國家統計局今天上午公布2022年國民經濟運行數據，指出2022年中國全國房地產開發投資13兆2895億元，比2021年下降10%；其中住宅投資10兆646億元，比2021年下降9.5%。

2022年全國商品房銷售面積13億5837萬平方公尺，比2021年下降24.3%；銷售額13兆3308億元，比2021年下降26.7%。

陸媒第一財經今天報導指出，中國房地產市場自2015年年中逐步進入新的成長周期。2016年至2018年全年商品房銷售金額和面積呈快速成長趨勢，在趨嚴調控下，商品房銷售面積在2019年出現小幅回落，但當年銷售金額也逼近16兆元，創歷史新高。

2020年房市銷售在疫情影響下保持韌勁，2021年全國商品房銷售金額首次超過18兆元，平均銷售價格也首次突破萬元大關，達到每平方公尺1萬139元（約每坪新台幣14萬7477元）。

與2021年相比，2022年全國商品房銷售減少了近5兆元，甚至低於2017年的全國商品房銷售金額的13兆3701億元。銷售面積方面，2022年的規模則回落至2015年12億8494萬平方公尺的水準。

根據第一財經計算，2022年12月全國商品房銷售面積和金額分別為1億4587萬平方公尺和1兆4660億元，比去年11月均成長，有小幅翹尾跡象。

但報導形容，從全年來看，2022年房地產市場銷售整體表現慘淡。

報導表示，2022年底召開的中央經濟工作會議在部署2023年經濟工作時，將支持住房改善放在擴大內需的首位，並明確支持行業合理融資需求。

業界人士認為，目前需求端持續提振以及供給端短期支撐的穩地產格局已經逐漸形成，但經濟和就業的修復及政策落實尚需時間，因此市場的復甦並非短期能實現。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，若疫情感染高峰能在今年第一季褪去，積極紓困措施或許能在第二季產生效應，即熱點城市交易量開始企穩並慢慢回升，並在下半年帶動都市圈周圍城市好轉。

不過，他說，由於樓市和經濟基本面較弱，2023年房地產市場只會呈現弱復甦，不太可能出現大幅度反彈，特別是房價反彈。

光大證券認為，2023年開始相關政府監管部門密集發聲，釋放積極信號，明確房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉，房地產平穩健康發展事關金融市場穩定和宏觀經濟發展全局。多部委相繼表態，通過信貸、債券、股權多種方式綜合協同，有力提振房地產行業信心。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120117