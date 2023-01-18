出席宗教團體座談 王滬寧強調全面從嚴治教

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（中央社台北18日電）中共中央政治局常委王滬寧昨天出席全國性宗教團體負責人迎春座談會時表示，要防範化解宗教領域風險隱患，堅持獨立自主自辦原則不動搖，堅持全面從嚴治教。

中共人民日報今天報導，王滬寧17日出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，與宗教界人士共慶新春，並代表中共中央和中共總書記習近平向宗教界人士和信教群眾致以新春祝福。

報導說，王滬寧充分肯定各宗教團體去年的工作，「並對今年工作提出殷切希望」。

他表示，要防範化解宗教領域風險隱患，堅持獨立自主自辦原則不動搖，維護宗教領域正常秩序和社會和諧穩定。要堅持全面從嚴治教，完善宗教團體的內部規章制度，改進宗教組織體制和管理模式，持續開展崇儉戒奢教育活動。

王滬寧又表示，中共當局和政府一直高度重視與宗教界人士的團結合作，各地區各有關部門要一如既往支持宗教團體工作，幫助解決實際困難。

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據報導，中國佛教協會、中國道教協會、中國伊斯蘭教協會、中國天主教愛國會、中國基督教三自愛國運動委員會主要負責人在會上發言。

另據新華社、官方香港電台等陸港媒體，中國全國政協常務委員會議昨天在北京閉幕，通過新一屆（第14屆）全國政協委員名單，王滬寧是唯一入選的中共政治局常委，意味將於3月全國政協會議接替汪洋，出任全國政協主席，從事統戰工作。（編輯：周慧盈/李雅雯）1120118