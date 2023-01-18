更多編輯台推薦新聞：
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周玉蔻辣新聞討論晶華緋聞案 NCC罰300萬
首頁 / 兩岸

出席宗教團體座談 王滬寧強調全面從嚴治教

2023/1/18 15:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中共中央政治局常委王滬寧昨天出席全國性宗教團體負責人迎春座談會時表示，要防範化解宗教領域風險隱患，堅持獨立自主自辦原則不動搖，堅持全面從嚴治教。

中共人民日報今天報導，王滬寧17日出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，與宗教界人士共慶新春，並代表中共中央和中共總書記習近平向宗教界人士和信教群眾致以新春祝福。

報導說，王滬寧充分肯定各宗教團體去年的工作，「並對今年工作提出殷切希望」。

他表示，要防範化解宗教領域風險隱患，堅持獨立自主自辦原則不動搖，維護宗教領域正常秩序和社會和諧穩定。要堅持全面從嚴治教，完善宗教團體的內部規章制度，改進宗教組織體制和管理模式，持續開展崇儉戒奢教育活動。

王滬寧又表示，中共當局和政府一直高度重視與宗教界人士的團結合作，各地區各有關部門要一如既往支持宗教團體工作，幫助解決實際困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，中國佛教協會、中國道教協會、中國伊斯蘭教協會、中國天主教愛國會、中國基督教三自愛國運動委員會主要負責人在會上發言。

另據新華社、官方香港電台等陸港媒體，中國全國政協常務委員會議昨天在北京閉幕，通過新一屆（第14屆）全國政協委員名單，王滬寧是唯一入選的中共政治局常委，意味將於3月全國政協會議接替汪洋，出任全國政協主席，從事統戰工作。（編輯：周慧盈/李雅雯）1120118

#王滬寧
#中共政治局常委
#中共中央政治局
王滬寧
港媒：王滬寧掌政協 石泰峰胡春華料任副主席對台工作領導小組輪廓成形 分析：強化統戰與鬥爭
習近平
高失業率與經濟不振 中國Z世代對前景悲觀博明：不存在護台矽盾 美強化半導體能力為嚇阻中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族