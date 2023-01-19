西藏一隧道口雪崩 多車遭壓扁8人遇難
2023/1/19 12:21
（中央社台北19日電）西藏自治區一隧道出口17日雪崩，現場多輛車被壓扁，人員遭困，目前傳出8人遇難。搜救人員表示，由於氣溫嚴寒，「雪太厚，找不著車」，增加救援難度。
新華社報導，西藏自治區米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）17日發生雪崩，導致人員和車輛被困。截至18日晚間10時，搜救人員發現遇難者8人。
陸媒「新京報」今天報導，當地政府表示，目前氣溫降至攝氏零下20度以下，降雪增加救援難度，目前共發現53名傷者，除凍僵外還有肋骨骨折，其中5人傷勢較重。
「新京報」採訪一名參與救援的村民表示，雪崩發生於17日晚間約7時，路上有返鄉的人，也有做生意的人，多是藏族人，雪崩的範圍波及數百公尺，有10多輛車子被壓，救援的難度主要是雪太厚，找不著車。
另一名派鎮衛生院工作人員則說，雪崩現場在多雄拉隧道口往外幾百公尺。車子有被雪壓住的，也有被撞翻的。雪深至人的腰部，路很滑，很多救援民兵都是一路摔跤過去的。
這名工作人員說，有人因長時間缺氧遇難，也有人因為失溫而亡。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120119
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