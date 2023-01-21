港媒：中國新外長秦剛將升國務委員 創官場傳奇

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（中央社台北21日電）香港星島日報引述消息報導，中國新任外交部長秦剛今年3月將擔任國務委員並繼續兼任外長，晉升為國家領導人。報導指秦剛由正部級到國家領導人，僅用了3個月，將創下「官場傳奇」。

星島日報今天引述「可靠消息」作上述報導，並指秦剛近日在天津當選全國人大代表，進一步佐證了這一消息。

秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，在此之前他並沒有派駐美國的經驗。去年10月，他在中共20大當選中央委員，上月30日接替王毅擔任外交部長，晉升為正部級。

消息透露，秦剛還將在3月的全國「兩會」（全國人大、政協會議）接過王毅的國務委員職務，官拜國家領導人。王毅已經擔任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任。

天津市近日召開人大會議，15日選出40名全國人大代表，並公布名單，本身是天津人的秦剛也在名單中。

報導引述消息指出，國務院內閣成員一般不擔任全國人大代表，參加「兩會」都是以列席身分，但擬晉升為國家領導人的內閣部長則會在地方提名擔任人大代表，這進一步佐證了秦剛將擔任國務委員的消息。

5年前，時任外長的王毅也在重慶當選全國人大代表，之後升任國務委員。不過，王毅是當了11年的正部才晉升國家領導人，秦剛只用了3個月，創下官場傳奇，也顯示他深得最高領導人的高度信任。

56歲的秦剛，1966年3月出生，曾任外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。他在2021年7月起擔任駐美大使的一年半內，中美關係持續在低谷徘徊。

英國廣播公司（BBC）中文網去年底的報導指出，秦剛一直被外界視為是習近平一個非常信賴的助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的20國集團（G20）峰會。（編輯：張淑伶）1120121