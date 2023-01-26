中國3年入境隔離 台籍義工網路助人功成身不退

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疫情3年，對大批往來兩岸的台灣人來說，入境中國的防疫隔離是最困擾的事。為異鄉遊子解惑的網路隔離群組，3年來伴隨許多台灣人渡過難熬的隔離日子。台籍義工畢依帆每晚即使在工作、在家中，甚至走在路上，都得立即回應群友提出的問題。（畢依帆提供）中央社記者邱國強傳真 112年1月26日

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（中央社記者邱國強台北26日電）疫情3年，對大批往來兩岸的台灣人來說，入境中國的防疫隔離是最困擾的事。於是，為異鄉遊子解惑的網路隔離群組，應運而生。3年來，伴隨許多台灣人渡過難熬的隔離日子。

今年1月8日，中國終於解除了近3年的入境防疫隔離措施，除了中國本地民眾歡欣鼓舞，也讓旅居當地的眾多台灣人感到如釋重負。而看在管理隔離群組的台籍義工眼裡，既如釋重負，也點滴在心頭。

曾參與隔離群組管理、成為核心人物之一的台籍作家畢依帆，最高紀錄曾經需要照顧98個群組，成員直逼4萬人。當中國官方宣布將對COVID-19降為「乙類乙管」，且於8日起停止入境隔離後，她第一個反應是望著自己的手機感嘆說，手機終於可以安靜，不必再被訊息灌爆，甚至當機了。

有經驗的台灣人都知道，防疫隔離，意謂著失去自由。雖然入境台灣也一度需要隔離，但畢竟是熟悉的環境。相形之下，在中國的隔離，規定、要求、管理都與台灣迥異，加上濃厚的人治色彩，讓不少台灣人感到未知、疑惑，甚至恐懼。

在這種情況下，以微信為平台，為廣大台商、台幹、台生及眷屬服務的隔離群組，便成為台灣人入境中國接受隔離時，重要的資訊獲取管道。而參與管理的台籍義工團隊，往往需要使出渾身解數，盡力滿足各式各樣五花八門的問題。

這3年來，在北京擔任中國中央美術學院教師及藝文策展人的畢依帆，還得花費大量的心力，投入手上幾十個隔離群組的運作。從解答問題到提供資訊，乃至於群組管理，雖然都在螢幕前進行，但其實是個十分累人的工作。一天下來，疲累的程度，往往遠甚於體力勞動。

畢依帆回憶，往來海峽兩岸的台灣人雖然人數不少，但需求不一、經驗不一、個性不一，心理素質不一。有的人懂得在發問前先做功課，有的人則先問再說。她曾統計，同樣的問題，一天內最高曾被問過300遍。明明不到10分鐘前回答的問題，就是有群友看也不看，直接發問。無奈中，她只好回答「請你往上回看」。

幸好，包括畢依帆在內的義工們，3年下來已經身經百戰，加上心理素質強大，都練就了「兵來將擋，水來土掩」的本領。雖然不見得能回答得百分之百讓所有群友滿意，但已經能讓大部分的台籍群友們，得到滿意的解答。

從北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航點的入境規定、隔離須知，到酒店（隔離旅館）設備、膳食菜色、收費方式，乃至於建議群友可帶什麼？不可帶什麼？男女生各要準備什麼？帶小孩或老人家要準備什麼？不一而足。也因此，這些隔離群的義工們，腦海裡都是一本隔離百科全書。

在畢依帆管理的北京隔離群，每晚8時就到了她的show time。這時，她要提醒第2天從桃園搭機飛往北京的群友們，隔離時必須注意的事項，還得目不轉睛地盯著手機、筆電或桌機，看看有沒有遺漏，以及群友們可能提出的五花八門問題。

隔離群如果只是單純回答問題，往往顯得太過單調制式，加上2021年間從北京入境中國，需要接受長達22天的隔離，對身心都是煎熬。

畢依帆回憶，包括她在內的群主，當時會選擇特殊節日或周末舉辦「雲派對」，內容包括線上廚藝大賽、空姐鍋烹調大賽，以及老歌線上點歌、猜燈謎、裝扮大賽。而渾身藝術細胞的她，則會分享自己心動的藝術作品。在歡笑、熱鬧和知性中，陪伴在異鄉的台灣遊子，在度日如年的隔離苦悶中，重拾該有的歡樂。

如今，入境中國不用再隔離，這些伴隨眾多台灣人渡過苦悶時光的隔離群，就要解散了嗎？

義工們想了想，決定讓這些隔離群組「再見，不解散」。沒有了隔離，但還有著生活資訊交流的需要。於是，隔離群一轉身，成為了生活交流群，提供台灣人在中國交換各類資訊的平台。

看著這一個個成員多達500人的群組，曾經被反覆問到酒店漏發飯盒怎麼辦？廁所沒水、浴室積水怎麼辦？不會開罐頭怎麼辦？行李太多怎麼帶進中國？畢依帆雖然不用再回覆這類問題，但畢竟是投注了3年心力、甚至占用了與家人相處時間經營的園地，心裡卻也浮現了一絲絲的空虛。

但她說，經過3年的線上相處，不少隔離者從陌生變成熟悉，從過客變成朋友，成為這3年在心靈上最大的收獲。異鄉的台灣人覺得畢依帆和義工們在隔離期間的辛苦陪伴，是值得的。同樣的，這些人帶給她和義工們的回憶，是難忘的。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120126