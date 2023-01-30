天然氣短供且無力補貼 中國多地經歷無暖氣寒冬

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）俄烏戰爭影響天然氣供應，加上中國過去幾年間嚴格防疫措施耗盡了地方政府預算，能源短缺且政府無力補貼，使中國不少地區面臨短供問題，許多中國人被迫經歷沒有暖氣的寒冬。

「晚上暖氣不敢燒，燒5、6小時又停了」，這不是個案，對於中國各地的人而言，面對天然氣短缺和令人擔憂的低溫，令今年的冬天變得更加艱難且難以忍受。

紐約時報中文網29日報導指出，長期以來，俄羅斯一直是中國和許多地區，尤其是歐洲的主要天然氣供應國。

去年夏天，俄羅斯停止向歐洲供氣，各國在儲備來自其他地方供應的天然氣時，抬高了全球價格。在歐洲，出人意料的暖冬幫助降低了天然氣價格；中國現在的寒冬則將天然氣價格推高。

在價格堆高之際，中國的補貼政策也面臨艱難的考驗。

報導提到，中國過去採取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，曾使中國的感染率保持在較低水準，但是大規模檢測與防疫措施代價高昂，幾乎耗盡了地方政府的預算，現在許多城市鎮不要說保證家用天然氣供應，連一般的工資都付不出來。

天然氣短缺暴露了中國能源監管和基礎設施的系統性弱點，同時這也是中國國家主席習近平過去5年間第3次遇到能源危機。

報導提到，2017年為了以天然氣取代燃煤並快速解決空氣污染問題，要求中國北方地區大規模淘汰燃煤鍋爐，但居民很快就發現，沒有足夠的燃氣滿足所有新鍋爐的需求；接著在2021年，煤炭價格超過公共事業公司銷售煤電的規定價格，公共事業公司不願賠錢，暫時關閉了發電廠，導致停電浪潮。

第三次則是今年冬天，在嚴寒的冬季中，中國正面對天然氣供應量不足的現實。

中國國家發展和改革委員會副主任連維良在1月13日的記者會中提到，中央政府將要求地方官員負責保障供暖，因為「一些地方和企業對民生用能保供穩價措施沒有落實到位」。

但在會中並未提及中央將向地方提供資金支持，僅強調將建設更多的天然氣儲存設備，避免未來出現類似問題。

報導引述英國金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）分析，中國實際上有足夠的天然氣度過這個冬天，「問題在於，當氣溫驟降時，價格法規和補貼的減少，使天然氣無法到達中國北方家庭」。

香港能源策略顧問公司The Lantau Group的天然氣專家在報導中稱俄羅斯的天然氣進口價格很高，但中國的法規嚴格限制燃氣經銷商向居民出售燃氣的價格。

今年冬天，天然氣的批發成本高過向居民收取費用的3倍，業者可以將額外成本轉嫁給工業和商業用戶，但不能轉嫁給居民，「因此，當價格上漲時，這些公司有很大的動機切斷民生用氣，並轉向主要工業和商業用戶出售」。（編輯：李雅雯）1120130