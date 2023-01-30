搶救生育率 中國四川開放未婚生育登記

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（中央社台北30日電）中國四川省衛生健康委員會推出「四川省生育登記服務管理辦法」，取消生育登記對象是否結婚的條件，另也取消生育數量的限制，新制將從2月15日起實施。

四川省衛生健康委員會官網發布「四川省生育登記服務管理辦法」，官方對於2019年3月20日推出的「四川省生育登記服務辦法」進行了修訂，新版辦法主要修訂4大內容。

一是「取消了是否結婚的限制」。辦法取消了對登記對象是否結婚的限制條件，官方說明，這是將生育登記重心轉移到生育意願和生育結果，回歸人口監測及生育服務本位。

二是「取消了生育數量的限制」。辦法規定，凡生育子女的公民，均應辦理生育登記。

三是「簡化了生育登記的要求」。辦法規定，網上辦理生育登記時，可透過相關訊息系統調取身分證或有效證件電子證照，不再上傳身分證明材料。

四是「增加了訊息共享的要求」。辦法增加了「婚育一件事」一次辦、生育登記訊息共享、電子證照共享等內容。

路透社30日報導解讀，這個措施是四川省衛生部門允許未婚人士組建家庭且使其擁有已婚夫婦可有的福利，這也是用以支持不斷下降的出生率的最新舉措。

政府規定只有已婚婦女才可以合法生育，隨著近年來結婚率、生育率降至歷史最低點，四川省政府修改了2019 年規定，以涵蓋想要生育的單身人士。

已婚夫婦和任何想要孩子的個人將被允許在中國人口第5大省的政府登記，他們可以登記的孩子數量沒有上限，新制將從2月15日開始實施；在新制落實前，地方當局只允許已婚夫婦登記，數量最多兩個孩子。

生育登記制度與女性獲得生育保險相關給付密切相關，開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽也可享有生育保險相關給付。

中國2022年人口數出現了1961年以來首次負成長，將可能繼續迎來一段下降期，這也使有關當局推出激勵措施以刺激人口增加。（編輯：李雅雯/張淑伶）1120130