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紐時：中國大撒幣挖走台灣友邦 索羅門民眾反感益增
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布林肯訪中擬關切台灣議題 中：美方勿突破紅線

2023/1/30 18:08
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（中央社台北30日電）針對美國國務卿布林肯2月初訪中期間擬表達對台灣議題的關切，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，台灣議題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，美方「任何時候都不要試圖突破這條紅線」。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，毛寧在回答媒體相關提問時，作上述表示。

毛寧首先表示，中方始終按照中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則發展中美關係；同時，中方堅定不移地捍衛自身主權、安全、發展利益。

她說，中方「不迴避也不懼怕競爭」，反對的是以競爭定義整個中美關係，反對「以競爭之名實行遏制打壓之實」。中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上，與美方在雙多邊領域開展溝通合作。但必須指出，美方「不能一邊談溝通談合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益」。

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毛寧宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方任何時候都不要試圖突破這條紅線」。

她又說，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民利益和世界的前途命運，希望美方「同中方相向而行」，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和的交往基調，以實際行動將兩國元首的重要共識落到實處，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。（編輯：邱國強/張淑伶）1120130

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