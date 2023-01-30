京東關閉印尼泰國站 縮減電商業務投入倉儲

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（中央社台北30日電）中國網路巨頭京東在印尼及泰國的子公司將於3月關閉服務，分析指這與其市占率下滑有關。京東方面表示，在收縮東南亞本地電商業務的同時，將集中資源投入到跨境供應鏈基礎設施中。

行業媒體IT之家今天報導，京東印尼子公司（JD.ID）宣布，將於3月31日停止所有服務。除此之外，京東泰國站也已經宣布將於3月3日關停。

對此，京東方面回應，此舉是為進一步聚焦京東在全球供應鏈基礎設施和數字能力的建設，將集中資源投入包括東南亞在內的跨境供應鏈基礎設施中。

京東還表示，在收縮東南亞本地電商業務的同時，京東近一段時間以來也在持續加碼在東南亞、歐洲及北美等地的物流倉儲布局。其中僅在印尼就已經運營了20座智慧物流園區，海外布局呈現出從零售向供應鏈基礎設施「一收一放」的調整。

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2022年11月就有消息傳出京東國際業務正在收縮，東南亞業務線可能將裁撤，主要原因在於市占率不斷下滑。霞光社當時援引消息人士的話稱：「京東國際基本整個東南亞業務線都會裁撤，主要是印尼和泰國，目前應該處在業務收尾階段。歐洲可能只會保留荷蘭的部分業務」。

京東在東南亞仍有不少業務。陸媒第一財經指出，京東海外業務分為京東國際負責的電商業務和京東產發主導的物流業務。目前京東產發在印尼投資管理了20個物流園。（編輯：張淑伶/邱國強）1120130