更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋
文化

京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
首頁 / 兩岸

京東關閉印尼泰國站 縮減電商業務投入倉儲

2023/1/30 21:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國網路巨頭京東在印尼及泰國的子公司將於3月關閉服務，分析指這與其市占率下滑有關。京東方面表示，在收縮東南亞本地電商業務的同時，將集中資源投入到跨境供應鏈基礎設施中。

行業媒體IT之家今天報導，京東印尼子公司（JD.ID）宣布，將於3月31日停止所有服務。除此之外，京東泰國站也已經宣布將於3月3日關停。

對此，京東方面回應，此舉是為進一步聚焦京東在全球供應鏈基礎設施和數字能力的建設，將集中資源投入包括東南亞在內的跨境供應鏈基礎設施中。

京東還表示，在收縮東南亞本地電商業務的同時，京東近一段時間以來也在持續加碼在東南亞、歐洲及北美等地的物流倉儲布局。其中僅在印尼就已經運營了20座智慧物流園區，海外布局呈現出從零售向供應鏈基礎設施「一收一放」的調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2022年11月就有消息傳出京東國際業務正在收縮，東南亞業務線可能將裁撤，主要原因在於市占率不斷下滑。霞光社當時援引消息人士的話稱：「京東國際基本整個東南亞業務線都會裁撤，主要是印尼和泰國，目前應該處在業務收尾階段。歐洲可能只會保留荷蘭的部分業務」。

京東在東南亞仍有不少業務。陸媒第一財經指出，京東海外業務分為京東國際負責的電商業務和京東產發主導的物流業務。目前京東產發在印尼投資管理了20個物流園。（編輯：張淑伶/邱國強）1120130

#京東
#東南亞
#印尼
京東
中國雙11結束 電商對銷售業績低調保守
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族