捷克準總統帕維爾與蔡總統通話 中：曾多次勸阻

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（中央社台北31日電）針對捷克總統當選人帕維爾與總統蔡英文通話，並期待未來見面，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，帕維爾罔顧中方多次勸阻和交涉執意通話，「嚴重干涉中國內政」，中方已提出嚴正交涉。

中國外交部下午舉行例行記者會。根據官網文字實錄，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，帕維爾（Petr Pavel）「罔顧中方多次勸阻和交涉，執意同蔡英文通電話，同台灣當局開展官方往來，嚴重干涉中國內政，公然違背捷方作出的『堅持一個中國原則』的政治承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

她說，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。

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毛寧還宣稱，「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中方的核心利益，也是中國同建交國發展關系的政治基礎」。中方敦促捷方立即「採取有效措施，糾正錯誤」，消除這一事件的負面影響，「以實際行動恪守一個中國原則」。

此外，中國大陸國台辦發言人馬曉光也對此宣稱，「民進黨當局企圖藉通話、同框謀獨，費盡心機。任何伎倆都改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了國際社會一個中國格局」。（編輯：邱國強）1120131