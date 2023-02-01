傳美將切斷華為生路 中媒悲憤喊話：要有自信

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（中央社台北1日電）外媒報導，美國政府將不再讓美企對華為供貨，範圍從5G延伸到4G產品。中國外交部對此表示嚴重關切；有官方背景的新媒體「牛彈琴」一方面怒斥美國「毒辣」，一方面喊話中國人要有自信。

根據中國外交部官網，發言人毛寧昨天在例行記者會上回覆相關問題時說，中方對有關報導表示嚴重關切，正密切關注有關動向。中方堅決反對「美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業」，美方作法是赤裸裸的科技霸權。

有官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文，表示比起4年前對華為的制裁，美國這次更加「毒辣」，先是封殺了5G產品，華為手機被迫從5G轉為4G，將市場拱手讓出，現在美國連4G都不供給華為了，「這對華為手機來說無疑是致命一擊」。

文章說，本來可以大放異彩的華為手機，因為美國打壓，只能含恨放慢腳步，子品牌榮耀更被迫賣身求生。不僅是華為，美國現在更聯合荷蘭、日本，禁止向中國出口較先進的曝光機等晶片製造設備。

文章指美國的目的是「毀滅中國的高科技能力」，當前挑戰相當嚴峻，但中國必須面對現實，首先必須放棄一切幻想。「我們配合順從美國，美國就能手下留情？只能說是做夢」。在高科技領域，中國可能還會面臨美國更猛烈的打壓、脫鉤。

但文章宣稱，中方還是要有充分自信，「自信我們的制度和市場，自信我們中國人的智慧和創新。…最終肯定會戰勝挑戰」；「要冷靜，要清醒，要博弈，要咬緊牙關，要知恥近乎勇，更要知道，所有打不死我們的，都將讓我們變得更加強大」。

環球時報援引外媒報導，知情人士透露，美國政府正在考慮切斷美國供應商與中國華為公司之間的所有聯繫，禁止包括英特爾和高通在內的美國供應商向華為提供任何產品及技術。

知情人士稱，這項政策還處於早期討論階段，有可能在5月時獲得通過，即美國將華為加入「實體清單」4週年之時。（編輯：張淑伶/邱國強）1120201