美擴大制裁華為 中國官媒批極限施壓喊話勿脫鉤

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（中央社台北2日電）美中貿易戰與科技戰未見緩和，近日美方更考慮切斷美國供應商與中國華為公司之間的所有聯繫。中共官媒人民日報和經濟日報今天都發表文章，批評美國「脫鉤斷鏈」和「極限施壓」的行徑。

經濟日報今天在評論文章「美對中企極限施壓損人害己」中細數美國對華為的制裁：2019年，川普政府將華為列入實體名單，對向華為出口技術實施嚴格限制。2021年3月，美方列出「對國家安全構成不可接受風險的通信設備與服務商」，華為、中興等5家中國科技企業上榜；2022年11月，此清單正式啟動。

路透社等外媒近日引述知情人士表示，美國官員正在制定不對華為供貨的新正式政策，範圍從5G產品延伸到4G及其他產品。

文章說，此次美方放出風聲，企圖全面切斷美供應商與華為聯繫，「充分暴露出美國單邊主義霸凌行徑實施者、多邊貿易體制破壞者和全球產業鏈供應鏈擾亂者的真面目」。

文章說，儘管美國政府口頭上表示不尋求與中國衝突和新冷戰，不阻止中國發揮大國作用，但其行動上仍在不斷打壓中國，企圖遏制中國的科技發展。

文中重申中國官方立場，稱中方「不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名行遏制打壓之實」。中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上和美方溝通合作，但「美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益」。

文章未提出中國的應對反擊辦法，但宣稱，「從長遠看，國際企業為維護市場份額，將不得不調整布局，繞開美國進行合作，這恐怕會從根本上削弱美國的技術領先地位和市場主導地位」。

另外，人民日報今天發表署名「鐘聲」的文章表示，美方近年來想透過「脫鉤斷鏈」遲滯甚至中斷中國發展進程。在經貿方面，美方對中國輸美商品加徵關稅並維持至今，限制中國企業赴美投資，還不斷鼓動限制美企對中投資；在科技方面，美方打壓中國高科技企業，還「濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子」。

但文章指出，對中國經濟脫鉤不切實際。近兩年，中美貿易額屢創新高，2021年突破7500億美元，2022年達到近7600億美元，遠高於2017年的5837億美元。

文章說，美國對中國「脫鉤斷鏈」，改變不了經濟全球化的現實，「只會把對華合作機遇拱手讓給其他國家」。中國有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，具有大國經濟內部可循環的基本條件，「這是應對遏制打壓的堅強保障和最大底氣」。

文末向美方喊話表示，中美兩國經濟深度融合，可以從對方發展中獲益。作為世界最大的兩個經濟體，中美應以深化合作來推動兩國關係的發展。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120202