星雲法師圓寂 宋濤與張志軍發唁函哀悼

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）星雲法師5日圓寂，中共中央台辦、國台辦主任宋濤與海協會會長張志軍昨10日向佛光山宗務委員會發唁函哀悼。

根據中共中央台灣工作辦公室發布的宋濤唁函，對於星雲法5日圓寂深感痛並深切哀悼。

唁函指出，星雲法師生逢民族弱亂之世，披剃山河破碎之間，畢生致力傳承弘揚中華優秀傳統文化，倡導人心向善，以智慧啟迪眾生，以慈善福利社會，功業傳世。

唁函又說，星雲法師家國情懷深厚，持守民族大義，情繫兩岸同胞，奔走兩岸三十餘載，恭迎佛指，賑災助學，堅定促統，反對台獨，矢志推動兩岸交流合作與祖國和平統一，貢獻卓著，永垂教範。

唁函指，實現中華民族偉大復興是星雲法師的宿願。誠望佛光山秉承星雲法師遺志，賡續推動兩岸交流，促進同胞心靈契合，為山河一統、民族復興、同胞綿長福祉奉獻心力。

海協會長張志軍的唁函則指：「驚悉星雲法師安祥示寂，不勝哀惋，謹致深切哀悼！」

唁函指出，星雲法師弘法凡八十五載，筆路藍縷，以啟山林，和樂利生，開一代宗風。致力弘揚中華文化，傾心教育公益，福澤惠遠，成一世宏業。法師行腳世界，高德遺韻，遠播海外，影響深遠。

唁函也表示，星雲法師家國情懷深厚，民族大義沛然，堅決反對台獨,，力主和平統一，深受兩岸同胞敬重。法師情牽鄉梓，心繫兩岸，念茲在茲親情融合，孜孜以求交流合作。

張志軍的唁函並回顧：「我與大師多次晤面，九年前赴台蒙盛大歡迎，隆情勝意至今難忘。」

唁函又說：「深盼諸位大德秉持星雲法師宿願，賡續兩岸交流，促進同胞心靈契合，為實現國家和平統一、民族大復興接續努力，再譜華章。」

另外，中共江蘇省委書記信長星也發出唁函，當中也提及星雲法師秉持「兩岸一家親，本來同手足一體」的理念，推動兩岸交流合作，深受兩岸同胞敬仰。

信長星指，星雲法師生於揚州，出家於南京，祖庭為宜興大覺寺，與江蘇淵源深厚。1990年代以來，星雲法師推動蘇台兩地佛教、文化、慈善等多方面交流合作。對於星雲法師辭世表示哀悼。（編輯：曹宇帆）1120211