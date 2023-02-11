中國掃黑劇狂飆真實版 山東女足隊員老家被強拆

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中國山東省現役女足隊員呂亞童10日發文控訴老家被300人強拆，妹妹、哥哥和姑姑等被人圍毆幾乎全家送醫。（圖取自微博weibo.com/u/1727330410）

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（中央社台北11日電）山東省現役女足隊員呂亞童老家被300人強拆，她的妹妹、哥哥和姑姑等被圍毆幾乎全家送醫，呂亞童控訴，證件齊備仍被認定是違建，並自拍影音上傳微博說：「法治社會真是安全啊。」

呂亞童10日微博發文指出，當天凌晨6時30分許，約莫來了300人強行闖入屋內開始強拆，當中逾10人搶走哥哥的手機以致胳臂被拽傷，19歲的妹妹被關在密閉貨櫃裡長達3小時，期間被掌摑、毆打和辱罵。

她說：「我們站在房證齊全的家裡，被強行拖拽出去後，我父親和妹妹被拖拽毆打進醫院，我哥哥和姑姑被拖行十幾米致背後血肉模糊。」

呂亞童控訴：「我另一個19歲的妹妹被拖進密閉集裝箱關了三個小時，期間三個人對她搧耳光。家裡的人全被拖出去，傷的傷，關的關，手機一律搶走！這是一場有預謀的強拆行動。」

由她的發文可知，執行強拆的單位是煙台市萊山區黃海街道辦事處，對方聲稱呂亞童家的房屋是違建必須得拆，但呂家不服提行政複議。

複議程序還沒走完全案尚無定論，黃海街道辦事處也未事先告知，突然就下令給呂家斷水斷電，並於10日清早浩浩蕩蕩來了300人就要拆「違建」。

呂亞童另指出，她們家果園具備符合規定的承包合約和林權證，但果樹也被執行強拆的那批人破壞，呂家報警但員警拖延許久才到，她自拍的影音顯示，警方抵達現場也是遠處旁觀，並不理會她的親友被揍。

中共中央指導拍攝宣揚掃黑及維護正義的影集「狂飆」才剛播畢，網友譏諷，呂亞童一家的遭遇堪稱狂飆寫實版，並說呂亞童是女足隊員多少算得上是小有名聲，這樣的人都如此，何況一般平民百姓？（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120211