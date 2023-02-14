李大維：交流機制停滯是兩岸人民損失

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海峽交流基金會（海基會）14日下午舉行第11屆董監事第1次臨時聯席會議，推選前總統府秘書長李大維（後中）接任董事長一職，李大維致詞。中央社記者徐肇昌攝 112年2月14日

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（中央社記者李雅雯台北14日電）海基會今天下午召開臨時董監事會，前總統府秘書長李大維接任董事長。李大維說，海基、海協兩會交流機制建立不易，長期停滯對於兩岸人民都是莫大損失。

海峽交流基金會14日下午召開臨時董監事會，推選前總統府秘書長李大維接任董事長，代理董事長許勝雄卸下2年多代理職。

李大維致詞表示，榮幸受到蔡英文總統委以重任，一定全力以赴，站在增進兩岸人民利益與福祉原則下促進兩岸交流議題；海基、海協兩會交流機制建立不易，長期停滯對於兩岸人民都是莫大損失。

他強調，希望大陸以民為念、人民優先，讓海基、海協兩會共同秉持最大的誠意和善意，就涉及雙方關切的議題，務實地相互溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。

李大維指出，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣挑戰，戰爭從來不是解決問題的選項，對話、合作、共同促進區域穩定發展為目標，才能讓更多人得到安全和幸福。

他說，2月2日台商春節聯誼活動上也強調，「我們願意與北京當局展開對話，一起尋求雙方可以接受、促進區域和平以及穩定的可行之道」，海基會就是實踐和平與穩定的一股重要力量。

李大維提到，海基會是政府唯一授權處理兩岸公權力事務的機構，接受政府委託推動兩岸協商交流與服務工作，期待海基會可以與對岸海協會互動更加緊密、強化合作，務實解決雙方民眾遇到的各項問題。

他說，兩岸海基、海協兩會可以逐步展開互訪，促進會務交流，「海基會也期望可以實際赴陸，走訪在陸國人，處理台商和國人各項需求」。

李大維會後對媒體表示，期待有新的氣象，海基會新人事底定完成，也會循慣例發文給海峽兩岸關係協會。

關於蔡總統有何指示，他回答，扮演好該做的角色。致詞中提到海基會赴陸，李大維回應，這是正向思考，新的職務要走出去，正向積極主動。（編輯：邱國強）1120214