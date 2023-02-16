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官媒披露習近平談話 分析：堅持市場經濟的宣示

2023/2/16 12:05（2/16 12:15 更新）
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圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）官媒昨天披露中共總書記習近平去年底在中央經濟工作會議的講話，包括促進民營經濟發展，推動常態化走出去招商引資。分析說，這是堅持市場經濟的宣示，也定調今年任務是穩增長、促增長。

中共求是網昨天發布「當前經濟工作的幾個重大問題」一文，這是習近平去年12月在中央經濟工作會議上講話的一部分，定調今年經濟工作，開篇就強調「明年經濟工作千頭萬緒，需從改善社會心理預期、提振發展信心入手」。

中國政府過去3年堅持COVID-19動態清零防疫政策，尤其去年的「上海封城」讓不少外資心有餘悸。求是網披露的文章共分5大部分，包括力挺民營企業以及「更大力度吸引和利用外資」。習近平指出，縱觀全球，發達國家和新興經濟體都將吸引和利用外資作為重大國策，招商引資國際競爭更加激烈。

至於吸引外資的作法，習近平說，一是擴大市場准入，要合理縮減外資准入負面清單，已宣布的外資准入政策要抓緊落地見效；二是全面優化營商環境，要落實好外資企業國民待遇，促進公平競爭，保障外資企業依法平等參與政府採購；三是有針對性做好外資企業服務工作，加強與外商溝通交流，為外商在華從事貿易投資洽談提供最大程度的便利，並推動經貿人員常態化走出去招商引資。

香港星島日報今天的報導引述中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群分析，「去年12月的講話現在重發，表明其重要性。這些年（國家）控制稍微多一點，民營企業受的影響大一些，我想習主席強調兩個『毫不動搖』，是說我們不會走回頭路，肯定不是『國進民退』，這是一種堅持市場經濟的宣示」。

對於大力引進外資，廖群認為在疫情和中美關係緊張的情況下，外資受到很大挑戰，不過如今疫情限制很少，中外交流逐步恢復，為外資進來創造條件。

受中美關係緊張、防疫政策嚴格等影響，中國去年經濟成長率僅3%，未實現5.5%的預期目標。與此同時，青年失業率曾達創紀錄的20%，企業利潤下滑。

廖群認為今年經濟成長取決於生活、生產復常的時間，「現在看來2月中已經差不多，基本符合報復性復甦的條件」。

他預測，「如果消費有報復性的反彈，進一步促進投資，力保出口，今年全年經濟增長5.5%以上是沒問題，如果疫情沒有太大的變動，政策做到充分寬鬆，今年6%甚至7%也是有可能的」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120216

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