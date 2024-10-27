能直達習近平 中國副總理何立峰促放行刺激政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國近期公布系列刺激措施，主管經濟的副總理何立峰據報在促成國家主席習近平對這些政策點頭方面發揮了關鍵作用。何立峰是掌控中國經濟命脈的官員之一，擁有觸達習近平的「直線」，外界關注他會否嘗試讓習近平放下對西方的戒心。

據華爾街日報中文網今天的消息，接近中國政治決策層的人士透露，何立峰在促使習近平通過最近系列經濟措施方面發揮了至關重要的作用。習近平先前一直拒絕採取強有力措施來重振因3年嚴格防疫而重創的經濟。

報導說，想在中國做生意的外企高管都想與何立峰會面，建立聯繫。何立峰是掌控中國經濟命脈的官員之一，並擁有觸達習近平的「直線」。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年稍早訪問北京時，「有一個人她尤其想見，那就是何立峰」。

有別於之前遊走於西方政界和企業高管之間的中國官員，從履歷來看，何立峰幾乎沒有處理貿易摩擦或吸引外資的經驗。

一名能接觸到中國高層官員的人士說，「何立峰相信國家計畫和控制」「他與習近平百分百步調一致」。

西方商界領袖則說，與何立峰的初步互動幾乎沒有帶來什麼安慰。去年在舊金山舉行中美領導人峰會期間，當一些商界領袖詢問何立峰對中國房地產困境的看法時，何立峰的發言長達一小時，但只講了官方政策指令，僅在翻譯時才有所停頓。

一些企業高管表示，何立峰讓人想起80、90年代的中國，當時的中國官員在貿易和經濟問題上的思維方式有時似乎與西方國家大相徑庭。

但隨著美國總統大選臨近以及中國經濟的裂痕越發明顯，何立峰的任務變得更加緊迫。最近幾個月與何立峰舉會面的一些外國人士透露，何立峰為雙方的會面安排了額外時間，有時是原定時間的兩倍。

西方國家的CEO希望看到中國將重點從工廠轉移到讓中國消費者口袋裡有更多錢。對跨國品牌來說，這可能是個顛覆性改變，會帶來一個更大、利潤更高的中國市場。

在最近與西方官員和企業高管的閉門會議上，何立峰繼續為中國產業政策辯護稱，中國出口價廉物美的產品對世界來說是好事，並不是個問題。他還認為，市場最終會解決供需不匹配的問題。

一名最近參加與何立峰閉門會議的人士透露，「他似乎確實意識到了提振消費的必要性」「但他的想法主要是透過鼓勵消費者把舊洗衣機換新，以及讓企業把舊設備換成新設備」。

更大的問題是這位習近平信任的守門人是否會嘗試讓習近平放下對西方的戒心，進而讓西方企業恢復對中國經濟的信心。

曾與其他美國商界領袖共同與何立峰會面的美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）表示，「他的參照點是中國」「不是國際貿易或經濟學」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131027