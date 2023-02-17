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（中央社台北17日電）聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，在高度審查網路訊息的中國，出現疑似山寨版，提供尊重國情的答案，如被問到1989年6月4日北京發生什麼事，回答是敏感詞彙無法處理。

紐約時報專欄文章作者詹涓表示，一名四川朋友對她說，ChatGPT進中國後居然會「尊重國情」，在類似ChatGPT的使用界面上，對於「1989年6月4日在中國北京發生了什麼」這個問題，回答是「你發送的內容可能有敏感詞彙，系統無法處理」。

另一個問題「如何評價中國的新冠清零政策」，回答十分積極正面。但身處海外的詹涓在ChatGPT網站上問了同樣問題，得到的回答卻完全不同。

詹涓研究發現，這個「尊重中國國情」的機器人可能是山寨版，在中國社群平台微信上提供付費服務，雖然標誌形狀跟ChatGPT一樣，但顏色不同，註冊公司看來跟開發ChatGPT的OpenAI沒關係。類似的機器人在微信上還有很多。

文章指出，最近ChatGPT在中國爆紅，過去30天ChatGPT這一關鍵詞的微信「指數趨勢」增長逾百倍，即反映微信上受歡迎程度的指標。

文章指出，中國用戶目前很難使用ChatGPT，這可能一定程度上助長山寨版湧現，商家可趁機賺一筆；而在美中全面競爭升溫之際，這類人工智慧產品顯示出巨大潛力，中國希望研發類似ChatGPT的本土產品。

有消息指出，中國的網路巨賈包括百度、阿里巴巴、京東和騰訊都希望推出自家品牌的人工智慧聊天機器人。

不過，科技企業都面臨同一個問題，就是在中國的敏感詞數不勝數且不斷增長，萬一有點閃失，犯了忌諱的機器人連帶其平台會不會也被封禁？另一方面，中國是不是也能利用人工智慧製造和傳播類似「清零政策就是好」的吹捧訊息？

中國的科技業者過去2年遭到中國監管機構嚴密審查，「他們有多大的動力開發存在政治風險的產品，這些工具又能帶來多大的改變？」

文章又指出，像ChatGPT的人工智慧對晶片有更高的要求，但美國與盟友達成協議，限制對中國的晶片技術出口，也可能會令中國的人工智慧發展受阻。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120217