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制裁對台軍售美企 中國商務部：外企沒必要擔心

2023/2/17 15:53
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（中央社台北17日電）在公告制裁兩家對台軍售的美國企業後，中國商務部今天稱，中國政府堅定不移推進高水準對外開放，這次針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，外商投資企業「沒有必要擔心」。

中國商務部16日首度動用2020年9月施行的「不可靠實體清單規定」，制裁參與對台軍售的美國洛克希德馬丁公司與雷神導彈與防務公司，禁止這兩家軍火公司從事與中國有關的進出口活動，還要求繳交對台軍售金額兩倍的罰款。此舉勢必引發外企的疑慮。

對此，中國商務部官網17日發布「商務部新聞發言人就不可靠實體清單有關問題答記者問」。

針對中方首次使用「不可靠實體清單」對兩家對台軍售企業實施制裁，商務部發言人稱，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

他宣稱，近年來，洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台銷售導彈、戰鬥機等進攻性武器，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。「我們對嚴重損害中國主權、安全、發展利益的實體，依法追究其不法責任」。

至於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變？商務部發言人稱，「不可靠實體清單規定」的適用範圍是嚴格限定的，針對的是「極個別違法的外國實體」，不會隨意擴大範圍，「廣大外商投資企業沒有必要擔心」。

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發言人並稱，中國政府堅定不移推進高水準對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。中共20大和中央經濟工作會議都明確提出要更大力度吸引和利用外資，中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的經商環境。

這名發言人還稱，中方做法（制裁）符合世界貿易組織規則。中方始終支持以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1120217

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