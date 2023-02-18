香港生育率創30年新低 2021年僅3.6萬嬰兒出生

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（中央社台北18日電）香港近年除了人口外流，還面對生育率持續下降問題。據官方公布，香港在2021年只有3萬6953名嬰兒出生，創30年新低，生育水準甚至低於日本、新加坡和台灣。

香港政府統計處17日發表報告，分析從1991年至2021年的香港生育情況。

報告指出，香港的生育水準在過去30年大致呈現下跌趨勢，生育率從1991年的每千名女性有1281名新生嬰兒，下降至2003年的901名，其後回升至2012年的1285名，然後逐漸下降至2019年的1064名，再進一步下降至2021年的772名。

報告又提到，香港每年的活產嬰兒從1991年的6萬8281 名下降至2003年的4萬6965名，然後回升至2011年的9萬5451名，再跌至2019年的5萬2856名，在2021年只有3萬6953名嬰兒出生。

報告指出，香港目前的生育水準遠低於西方經濟體；與亞洲經濟體比較，甚至低於日本、新加坡和台灣，但與韓國相若。

報告分析，香港生育率下降與女性晚婚、獨身情況增加有關。在1991年，25至29歲女性人口中已婚者占56%，但2021年該比例下跌至19%。40至44歲的女性中從未結婚者占比，由1991年的6%上升至2021年的20%。

報告指出，現今女性接受更高教育及有更高勞動參與機會，因此她們傾向晚婚。

另外一個生育水準下降的原因是已婚女性生育率下跌，30至34歲及35至39歲的已婚女性生育率，分別由1991年每千名女性誕下103.6及35.2名嬰兒上升至2016年的154.2及79.2名，其後下降至2021年的121.8及61.4名。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120218