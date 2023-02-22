星雲法師弔唁團無法赴台 國台辦再指陸委會製造障礙

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天再為大陸星雲法師弔唁團無法赴台一事做出回應。她說，陸委會提出「希望國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會」的要求，是蓄意製造障礙。

朱鳳蓮今在大陸國台辦的例行記者會上表示，大陸代表團此次準備赴台，目的單純，就是弔唁星雲法師。為此，弔唁團38人在佛光山協助下，「循正常途徑」，統一辦理赴台手續，提交人員名單、行程和相關申請表。

朱鳳蓮接著稱，陸委會卻「節外生枝」，無端提出「希望國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會」的要求，蓄意製造障礙。眾所周知，由於「民進黨當局」不承認「九二共識」，國台辦與陸委會這些年沒有接觸交往。

她進一步說，且此次大陸弔唁團赴台根本不涉及國台辦與陸委會之間的人員往來，「陸委會提出上述要求顯然有其政治意圖和算計」，並稱「是誰在刻意進行政治操作，答案是很清楚的」。

接著，朱鳳蓮並點名自由時報，指「民進黨當局」與「這家台獨媒體」上演雙簧。在11日大陸弔唁團準備出發赴台之際，當天早晨出刊的台灣自由時報大幅報導弔唁團赴台被拒，甚至詳細公開弔唁團中12名大陸公職人員的姓名和單位資訊。

她指出，「如果沒有民進黨當局的背後操作，這家綠營喉舌媒體怎麼會得到這些資訊？這樣的惡意操弄，就是典型的民進黨當局刻意進行政治操作」；「自由時報為了給民進黨當局粗暴拒絕大陸弔唁團赴台找藉口，竟然不惜造謠嫁禍」。

朱鳳蓮表示，來自星雲法師家鄉的弔唁團成員、揚州市副市長，在赴台相關申請中光明正大如實填報目前職務。「自由時報竟然公開造謠，指責她捏造身分、以江蘇省台辦人員名義提出申請」，已經有媒體以真實資料佐證，揭露這一虛假消息。

她稱，刻意進行政治操作注定失敗。

陸委會官員此前表示，12位中國大陸國台辦及統戰部現職官員欲來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。（編輯：張淑伶）1120222