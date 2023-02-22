談兩岸航點 國台辦：未得到正面回覆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京22日電）針對兩岸航點與恢復台灣農漁民產品輸入問題，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今回應，開放航點迄今未得到正面回覆，而農漁民產品輸陸，會協調相關部門積極予以解決。

中國大陸國台辦今舉行例行記者會，朱鳳蓮針對航點、農漁民產品做出上述回應。

對於兩岸開放航點的事宜，朱鳳蓮表示，當前，大陸疫情已得到很好的控制，兩岸民眾和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點。2月1日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫管道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回覆。

她說，希望「民進黨當局」以兩岸同胞福祉為依歸，儘快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

至於恢復台灣農漁民產品輸陸的進展，朱鳳蓮表示，大陸聽到台灣農漁民的呼聲，在符合檢驗檢疫標準的前提下，會協調相關部門積極予以解決。

她也說，要和平、要發展，要交流、要合作是兩岸民眾的共同心聲。支持台灣農漁民分享大陸發展機遇，符合兩岸同胞共同利益。對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品輸入大陸的呼聲，大陸高度重視。（編輯：曹宇帆）1120222