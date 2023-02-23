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李嘉誠蟬聯香港首富 身家1.2兆元

2023/2/23 13:44
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（中央社記者張謙香港23日電）美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）公布2023年香港富豪榜，已退休的長和創辦人李嘉誠以390億美元（約新台幣1.2兆元）身家蟬聯香港首富。

「富比世」今天公布最新香港前50名富豪排名榜報告，李嘉誠仍然居首，財富較去年增加了30億美元。

恒基地產創辦人李兆基及新世界主席鄭家純家族，分別以303億美元和289億美元排名第2及第3位。

報告指出，由於香港房地產下跌，李兆基去年的財富減少了11%；經營珠寶首飾業的鄭家純家族，去年受惠於珠寶首飾業需求上升，財富增加了25億元美元。

第4名是李錦記李氏家族，第5是九倉高級顧問吳光正，第6名是新地創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第7名是銀娛董事長呂志和，第8名是華置前主席劉鑾雄，第9名是阿里巴巴創辦人之一蔡崇信，第10名為「玩具大王」蔡志明。

報告同時表示，去年香港經濟收縮3.5%，主因是出口下跌和內部需求轉弱，但隨著香港正在復常，前景變得正面。

另據報告，儘管去年恒生指數下跌了12%，50位富豪的總財富只從3280億美元微跌至3240億美元。（編輯:陳沛冰）1120223

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