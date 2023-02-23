兩岸疫後交流 陸委會：不該有矮化台灣政治前提

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陸委會副主委李麗珍23日主持陸委會例行記者會表示，COVID-19疫後兩岸交流會逐漸地恢復，兩岸交流本意是增進彼此理解、良性互動，不該設置損害台灣主權、矮化台灣的政治前提才交流。中央社記者李雅雯攝 112年2月23日

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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會今天表示，COVID-19疫情後兩岸交流會逐漸地恢復，兩岸交流本意是增進彼此理解、良性互動，不該設置損害台灣主權、矮化台灣的政治前提才交流。

陸委會23日下午4時舉行例行記者會，由陸委會副主委李麗珍主持。

陸委會日前發布「中國大陸情勢報告」提及，中共將強化操作兩手策略，除了持續政軍威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。媒體提問，在兩岸皆表態疫後恢復交流情況下，如何免除所謂交流統戰風險？

李麗珍表示，兩岸交流推動、開放的主要目的是為了增進兩岸理解、良性互動，緩解緊張情勢；過去卻在兩岸交流個案中，看到不少個案是中共藉著交流名義進行統戰和滲透，「這和我們當初開放兩岸交流的本意是漸行漸遠」。

她說，疫情後兩岸交流會逐漸地恢復，會和過去一樣有很多交流活動，兩岸交流必須回到當初開放本意，「不該設置損害台灣主權、矮化台灣政治前提才交流」，也不希望企圖藉由交流對台威嚇、或是施壓、進行統戰和分化。

李麗珍強調，希望兩岸進行交流要秉持對等尊嚴原則，合於相關法令規範，不要有損害國家安全或是利益的行為。

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中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在記者會上說，「只要民進黨當局放棄台獨分裂立場，回到九二共識政治基礎上來，兩岸協商談判即可恢復」。

李麗珍回應，陸方對於「九二共識」已經有個定義是「同屬一中、謀求統一、接受一國兩制」，這樣的九二共識是台灣人民沒辦法接受的。呼籲北京當局正視兩岸互不隸屬事實和現狀，用務實態度、民主對話精神，在不設政治前提下溝通，這樣才能真正促進人民福祉和善意理解。（編輯：楊昇儒）1120223