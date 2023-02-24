中國人行：允許證券業金融機構在港直接融資

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（中央社台北24日電）中國人民銀行昨天與多部門聯合印發有關金融支援橫琴粵澳深度合作區及支援前海深港現代服務業合作區的兩項意見，允許證券業金融機構在港直接融資，深化與港澳金融合作，推進合作區建設。

據中國政府網的消息，人民銀行（央行）與銀保監會、證監會、外匯局、廣東省人民政府聯合印發「關於金融支援橫琴粵澳深度合作區建設的意見」和「關於金融支援前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見」，推進金融開放創新。

據指出，其中允許證券業金融機構在香港展開直接融資，允許前海合作區內證券公司、期貨公司透過境外上市等跨境融資方式補充資本金。支援前海合作區內企業依法利用香港（開放式基金型公司或有限合夥基金等）平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信託基金將優質地產及基礎設施項目在香港上市及進行融資。

在依法合規前提下，探索前海合作區內期貨公司在特定品種業務上為境外子公司提供跨境擔保、增信支援、內保外貸等。支援前海合作區內基金公司積極參與交易所買賣基金（ETF）互掛及中國大陸與香港公開募集證券投資基金互認。

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允許境外特別是香港地區金融機構在前海合作區設立商業銀行、理財子公司、消費金融公司、養老金管理公司。支持符合條件的香港地區銀行在前海合作區依法設立分支機構，拓展中國大陸業務。

此外，允許境外特別是香港地區金融機構在前海合作區設立證券公司、公募基金公司、期貨公司、基金銷售公司。允許境外特別是香港地區金融機構在前海合作區設立人身險公司、財產險公司、保險控股公司。（編輯：周慧盈）1120224