學者：共軍藉常態軍演 刻意對台建立封鎖認知

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（中央社記者唐佩君台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭屆滿週年，學者認為這場戰爭並未影響美國在印太的布局，而共軍行動更受關注，並分析常態化軍演最大作用，是刻意對台灣軍民建立遭到解放軍封鎖的認知。

財團法人國策研究院文教基金會及國立中山大學中國與亞太區域研究所今天舉行「俄烏戰爭週年：兩岸與國際大變局」座談會，多位專家學者發表看法。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，俄烏戰爭並未影響美國在印太的布局，特別是在2022 年夏季中國的圍台軍演後，都讓各界開始正視軍改後的解放軍行動。

林穎佑說明，在解放軍的行動中，可以看到過去解放軍軍機艦可能會因為美台互動關係的變化，而有較大的動作，例如美國現役高官來台訪問，或台灣國安高層赴美，但現在中國不會只有針對特殊事件而派出解放軍，而是在一定的時間中就會運用部隊在特定的區域進行飛行或是巡弋。

他認為，「解放軍的動作除了貫徹常態化軍演之外，更大的作用在於嘗試對台灣軍民建立遭到解放軍封鎖的認知感。」

因為對軍改後的解放軍而言，透過實戰演訓是提升技術的不二法門，但在演訓的過程中間，若能形成對台的壓力自然也是其附帶的任務。

他說，特別是對台灣許多產業與外資企業而言，若無穩定的能源或是長期處於可能開戰的風險之下，自然會放慢投資的腳步。這都可能是北京的如意算盤。

台灣智庫諮詢委員董立文則表示，俄、烏戰爭週年，對兩岸關係最重要的影響之一，是台灣在全球地緣政治戰略地位的重要性完全地被突顯。現在，全世界都了解到，若是中國侵略台灣，那麼這對全球安全、政治、經濟、科技與社會的衝擊，都將超過俄、烏戰爭。

董立文說，從俄烏戰爭的過程、俄國的失敗、美國的動員與台灣的準備，都讓中國國內的「武統謹慎論」、「20年準備論」或「戰略定力論」又抬頭，並壓過「立即∕短期武統論」。

他認為，從方法而言，中共未來3年「打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣」重新成為新一屆中共對台工作領導小組的主流思想，這也是中共中央政治局常委王滬寧將擔任政協主席的思想理論任務。

董立文示警，「騙台灣」既然是現階段中共對台工作的核心事項，那麼俄、烏戰爭對中共的啟示，就是想盡辦法斷絕美國與台灣的所有關係。因此，中共對台全力發動「疑美論」的認知戰，而「疑美論」是催眠台灣不要相信民主自由的價值。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120224