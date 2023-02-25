中國官媒連發反美文章 評論：再現文革態勢

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（中央社台北25日電）中國官媒近期頻繁發文批評美國政府假民主真霸權，評論者認為目的是向中國民眾灌輸反美意識，令人聯想到文革時期作法，這些批判雖然滑稽，但非常符合中國的胃口。

美國「自由亞洲電台」2月24日報導，中國官方媒體，近期頻繁發文砲轟美國政府。2月20日新華社發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」文章，從政治、軍事、經濟、科技和文化5個方面批評美國霸權。

同一天，央視網也發表題為「自詡人權燈塔 美國童工問題成燈下黑」的文章，批評美國童工問題依然觸目驚心。

隨後「人民日報」也發表署名鐘聲的評論文章「美國霸權霸道霸凌行徑嚴重危害世界」，指美國長期打著民主、自由、人權及維護基於規則的國際秩序的幌子，行謀求霸權、維護霸權、濫用霸權的勾當，文章還批評美國軍費長期居高不下，在159個國家駐紮17.3萬人的軍隊等。

資深媒體人馬聚對自由亞洲電台表示，中國外交官和媒體連篇的反美文章主要是給中國國內人士聽和看。在不講國際法的背景之下，中國不斷在被窩裏面臭罵別人，不管是毛澤東，還是鄧小平、胡錦濤時期都是如此。

他指出：「不過，最近的這種態勢和激烈的方式，或搬出文革時期的用語。甚至我們看到，幾十年前批判美國的方式再現，這完全體現習近平的話語體系。」

馬聚說，「人民日報」的批美文章採用了習近平的語氣，表明媒體高度貫徹習近平的思想和「兩個確立」的堅決執行，雖然對於美國和國際形勢的評判，只能看到滑稽，但確實非常符合中國現在的很多民眾的胃口，因為中國民眾已經習慣於他們這種敘事方式。

另時事評論人士王正表示，中國官媒對美國的指控完全不成立，美國的社會問題並非政府所為，而中國對內的所謂維穩費用對民眾造成了巨大的傷害。

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他說，中國的維穩費用是針對國內，維穩自己的人民，這很可怕；又說美國科技霸權，中國所有的這些東西是剽竊美國的，那些文章確實是給國內看的。

美中關係持續下滑之際，北京近日發布「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）對此表示，中國發表的美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120225