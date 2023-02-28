中國多地發消費券搶觀光財 旅遊品質未改善反惹議

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）為賺疫後觀光財，中國不少城市搶發消費券、旅遊補貼；此外，各地文旅局長爭上媒體版面，推銷地方觀光。然而只撒錢、看流量卻未改善旅遊品質，本末倒置的行為也引人詬病。

從去年底鬆綁嚴格的疫情管制措施後，拚經濟成了中國從中央到地方的當務之急。嘗到了農曆年間旅遊復甦的甜頭後，旅遊業認為接下來春季旅遊旺季會出現更強烈的報復性成長，因此各地方政府想牢牢抓住這個機會，在旺季來臨之際，制定相關政策與優惠措施，藉此吸引客流、帶動消費。

據第一財經報導，發放「消費券」是地方政府促進消費與吸引民眾的手段之一，近日江西省發布了春季旅遊優惠促銷政策，其中一項方案是準備了總價值達人民幣8000萬元（約新台幣3.5億元）的各類消費券。

此外，浙江東陽從2月13日到3月31日，發放210萬張文旅消費券；甘肅嘉峪關市從2月21日至3月31日，發放3萬張文旅消費券，補貼金額共計100多萬元。

除了刺激消費的政策之外，「網紅文旅局長」也成了這波行銷活動的一部分，包含四川省甘孜州、湖北省隨州市、黑龍江塔河縣，據不完整的統計，全中國已經有超過100多位文旅局長，頻頻在網上發聲、拍影片，甚至是頻繁接受媒體採訪，藉此推銷在地旅遊。

然而無論是鼓勵旅遊的政策，或是藉由網紅局長的流量試圖變現成經濟成果，學者認為最根本的關鍵仍是「提升旅遊品質」，否則只靠撒錢與網路流量，不但會讓「爆紅變黑紅（因負面消息而走紅）」，而且造成資源浪費。

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重慶市政府高級旅遊經濟顧問蒲勇健提到，官員藉由網紅直播行銷當地旅遊，確實有短暫的新奇感，但是真正的市場行銷是遊客的口碑，這些口碑來自網路；四川師範大學歷史文化與旅遊學院教授陳乾康也提到，行銷只是手段，真正能招來並留住客人的，是文旅產品和優質服務，練好內功與做好行銷同樣重要。

報導也提到，隨著「網紅局長」的競爭從藍海變成紅海，宣傳越來越雷同和乏味，而且宣傳是專業性很強的事，一些局長口才不好也沒有上鏡的專業素養，非要卡位當主角，也是一種資源的浪費。（編輯：張淑伶）1120228