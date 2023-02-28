中國發改委管國防動員 分析：兼具資源調度分配

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國多個省市掛牌成立國防動員辦公室，由國家發展和改革委員會管理。學者表示，軍事行動涉及經濟動員、資源調度等，這是發改委主要職責之一。

上海市國防動員辦公室20日舉行掛牌儀式；福建省國防動員辦公室在去年12月15日掛牌，中國多個省市掛牌成立國防動員辦公室，歸屬國家發改委管理。

台灣大學政治學系副教授陳世民專長中共軍事、戰略與國際安全等領域，他接受中央社訪問表示，國家發改委主要職責也包括與有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展戰略、承擔國家國防動員委員會等有關具體工作。

陳世民認為，國防動員和整體經濟、資源分配調度等有關連，例如，一旦發生軍事行動，勢必要將人力推上戰場，那麼物資生產工作該怎麼辦，這就需要國家發改委去執行統籌等相關作業。

他說，中共總書記習近平強調軍隊要能打仗、要打勝仗，軍事主軸仍放在台海兩岸、南海，其對台姿態不排除趨於強硬。

中國國防報24日刊文指出，新一輪國防動員體制改革特點是在各地設立國防動員辦公室，將綜合協調、建設管理等職能從省軍區系統調整到同級地方政府，改變軍事機關「一肩挑」、「唱獨角戲」局面。

文章提到，國防動員是國家根據國防需要，使社會各個領域全部或部分由平時狀態轉入戰爭狀態或緊急狀態，組織和調配資源，形成應對戰爭或緊急狀態的整體合力。

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國家發改委官網「職能配置與內設機構」欄位說明，國家發改委主要職責包括「會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製國民經濟動員規劃，協調和組織實施國民經濟動員有關工作」。

主要職責還有，「承擔國家國防動員委員會、國務院西部地區開發領導小組、國務院振興東北地區等老工業基地領導小組、推進一帶一路建設工作領導小組、京津冀協同發展領導小組、推動長江經濟帶發展領導小組、粵港澳大灣區建設領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組等有關具體工作」。（編輯：陳沛冰）1120228