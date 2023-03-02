習近平機構改革反向而行 分析指確保黨統治穩定

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（中央社台北2日電）中國兩會即將確定「黨和國家機構改革方案」。旅美中國問題專家鄧聿文指出，習近平的改革與過往領導人反向而行，他想在金融、科技、國內安全上加強黨的控制，是要確保中共統治穩如泰山。

剛結束的中共20屆二中全會審議「黨和國家機構改革方案（草案）」，部分內容按照法定程序提交5日舉行的中國全國人大會議審議討論。

鄧聿文1日在德國之聲（DW）中文網發表的文章指出，這是中共總書記習近平上台後的第3次機構改革，前兩次分別是2013年的政府機構調整和2018年的黨政機構改革。

雖然此次機構改革的具體內容尚未公布，但可以從習近平日前在民主協商會中的講話看出端倪。

習近平說，中共20大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。

鄧聿文認為，以此來看，涉及金融領域、科技領域以及政府組織結構會是機構改革的重點。設立金融工委、科技工委、著力在國家安全的內務委員會等是大有可能的。

他說，從習近平的講話也可看出此次機構改革的兩個導向，一是加強黨中央的集中統一領導，推進國家治理體系和治理能力的現代化；另一是「黨統領一切」。

鄧聿文說，中國的黨務和政務系統，很長時間來機構臃腫，疊床架屋，職能錯配。過去40多年，據統計中央部門進行了5次改革，國務院則是進行了8次機構改革。

如此頻繁改革，目的本應是精簡，但鄧聿文指出，習近平的「心病」是念念不忘黨的領導，要把黨統領一切在機構設置中予以體現，「這就使得機構改革變味，不是削弱而是重新強化了黨政不分、以黨代政的後果，這個後果恰恰是鄧江胡時期歷次機構改革要革除的對象」。

鄧聿文說，習近平在中共20大組建了一個習家班，「黨內再沒有力量挑戰他」，但時勢是在變化的，黨若出任何大的問題，都會削弱和動搖他的權力，因此他必須確保黨的統治也穩如泰山，「保黨也是保他自己」。

他認為，在目前的地緣政治環境下，面對美國對中國的圍堵和打壓加重，尤其科技上卡中國的脖子，習近平要在金融、科技、國內安全上加強黨的控制，不難理解。他想在這些領域重新進行機構設置，派自己信得過的人掌控，不讓心懷不滿的政治對手有興風作浪的機會，從而減少安全事故的發生，對維護政權很有必要，這可能是習近平發動這次機構改革的真實的出發點。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120302