中共黨國機構改革傳設內務委員會 學者：進入強黨弱政時代

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（中央社台北27日電）昨天登場的中共20屆二中全會，將審議被視為重頭戲的「黨和國家機構改革方案」。外傳公安、國安部門將劃出中國國務院，改隸中共中央。有學者直指，此舉象徵中國將進入「強黨弱政」時代。

香港明報日前率先披露，這項「黨和國家機構改革方案」中，公安部及國家安全部將脫離國務院系統，劃歸新方案將成立的中共「中央內務委員會」，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至納入民政部的社會組織管理等功能。

而這一「內務委員會」的設置，被認為源自前蘇聯史達林（Joseph Stalin）時代曾設置的「人民內務委員會」（NKVD），因此引起外界側目。

另有消息指出，國務院部分部委的直屬機構、事業單位也可能在方案中脫離國務院系統，另一部分部委則將被裁撤，還將淘汰一批政府職位，都是中共進一步加強行政管控權的舉措。

自由亞洲電台報導，旅居日本的中國問題學者洪湘南今天對這項調整表示，公安部、安全部屬於確保中國政治、經濟、社會安全的重要部門，如果歸屬中共中央直接領導，表明中國將進入「強黨弱政」時代，既非黨政合一，更非真正意義的改革，而是加強中共中央對權力的控制。

洪湘南指出，在「強黨弱政」下，中國政府部門未來只能是個「辦事組」，「跑跑腿、辦辦事」，處理一些基本的政務，核心的事務不歸政府管，這就是強化「黨的領導」。至於地方政府，不一定會設置內務委員會，有相應的對接單位就行，沒有必要分級設立。

他認為，中國國務院權限被大幅度收縮，似乎是走前蘇聯的管理模式。「內務委員會」協調司法，比原來的政法委還厲害。

資深媒體人馬聚認為，有關中共成立「中央內務委員會」的傳言，符合中共總書記習近平的治國邏輯。像是近年來擴大供銷社，增加戰略物資等儲備，「對外磨刀，對內也需要磨刀」，更重要的是「控制自己的基本盤」。

馬聚指出，習近平透過建立「內務委員會」等方式回歸到1950年代，或者說回歸到「戰時狀態」，就是「控制一切、計劃一切、安排一切」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120227