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中共20屆二中全會登場 國安系統變革受矚目

2023/2/26 19:27
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（中央社台北26日電）中共20屆二中全會下午登場，總書記習近平依例進行工作報告。全會除將討論通過國家機構領導人選建議名單外，還將審議備受矚目的「黨和國家機構改革方案」，其中國安系統的變革更受注意。

在北京舉行的中共20屆二中全會將於28日閉幕，會後將依例發表會議公報。但往例中，公報並不會公布中共所推出的國家機構領導人選建議名單。至於是否會公布「黨和國家機構改革方案」具體內容，目前尚無法得知。

星島日報報導，由於中共20大特別強調「國家安全」，20大報告中甚至單獨成章，「黨和國家機構改革方案」將改革及整合國安體系功能。其中，現行的國家安全委員會辦公室有可能「高調走向前台」。

現行的「中央國家安全委員會」於2014年成立，由習近平親任主席，其下並設有「國家安全委員會辦公室」。根據報導，這一辦公室目前設立在中共中央辦公廳，主任一職由中央辦公廳主任兼任，並設有3名副主任。但成立9年來，國安委和國安辦具體如何運作，外界不得而知。

報導指出，從中共20大報告可看出，現行中國國安體系「高效權威不夠，協調機制不足」。因此，國安領域的機構改革將朝這幾個方向進行，主要是「政法系統的整合」。其中即包括重整國安委員會，並將國安委員會辦公室實體化，將不同領域涉及國安的職能歸併。

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這項報導提到，屆時國安委員會辦公室將「高調走向前台」，猶如目前的中央財經委員會辦公室。其中，不排除中共中央政法委權力可能被削弱，甚至喪失對「刀把子」（公安、檢察、法院系統）的指揮領導功能。

報導提到，中共20屆一中全會同時安排政法委書記陳文清和公安部長王小洪擔任中共中央書記處書記，且陳一新擔任國安部長後仍兼任政法委秘書長，應該就是要配合這項機構改革。（編輯：邱國強）1120226

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