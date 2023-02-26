雪梨大學反習護中爆衝突 人權人士批校方假中立

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（中央社台北26日電）雪梨大學校園日前發生反習中國留學生對槓親北京立場者事件，這名留學生蒙受「小粉紅」言語威脅、暴力相向。校方回應，尊重學生透過撕海報表達意見方式。人權活動人士則抨擊校方假中立。

美國之音中文網日前報導，雪梨大學（University of Sydney）中國留學生Aaron Chang於2月中新生入學週期間，戴上「維尼大帝」頭套，以招募「反賊」名義發起號召，拉起仿製北京四通橋抗議布條，譴責習近平是國賊，還設有大型二維碼看板，3天內有100多人加入他的「中國革命青年」組織。

這場和平號召連續幾天遇到親北京立場年輕主義者攻擊，有人直接撕下現場海報，另有人拉下標語、二維碼看板，甚至有人正面衝突，試圖搶走Aaron Chang的手機，用惡毒文字辱罵他，肢體暴力推他、踢他。

Aaron Chang說，本就事先預見可能會有人搗亂，事發後仍覺得難以接受。他說，每次遇襲後都有報警，當地警方尚未抓捕任何嫌疑人；有次學校保安全程目擊事件過程，卻沒有採取任何行動，還希望他放走那些破壞他財物的人。

雪梨大學回應，學生來自不同背景，強烈支持所有學生以安全合法的方式表達意見和政治觀點的權利。雖不容忍在校園內撕海報的行為，但也尊重學生以這種方式表達意見的權利，「保障全體學生的安全始終是我們的要務，我們不容忍校園內任何形式的霸凌或騷擾」。

現居美國的人權活動家、人道中國組織創辦人周鋒鎖譴責雪梨大學這封看似中立的聲明。「行使自由你不能以侵害別人為基礎，他們是在破壞別人的言論自由，這當然是不可以的」。他說，要求校方澄清它的立場。

周鋒鎖說，雪梨大學這樣的回應其實是在意料中，「西方的學校現在都是把中國留學生當作肥肉啊，是付錢的客戶」。

雪梨大學所收中國留學生在2021年居澳洲之冠，這所學校國際學生收入87%來自中國留學生。面對中國與澳洲近年緊張關係，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行影響，雪梨大學校長史考特（Mark Scott）在去年8月說，澳州的大學需要考慮中國停止輸送留學生的風險。

澳洲人權活動人士柏樂志（Drew Pavlou）說，如果雪梨大學、澳洲警方不能保護這位異見人士不受中國共產黨支持的暴徒騷擾—那些希望用暴力恐嚇、壓制澳洲言論自由的人，「我們就不配稱為一個完全的、開放的民主國家」。（編輯：李雅雯/邱國強）1120226