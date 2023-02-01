響應北京四通橋抗議 郭藝被捕逾3個月無消息

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（中央社台北1日電）去年10月北京四通橋上出現反對COVID-19防疫封控、反對中共總書記習近平獨裁的標語，在當地公廁轉貼此標語海報的女青年郭藝因此被捕，至今超過3個月仍狀況不明。

四通橋抗議事件發生在2022年10月13日，也就是中共20大召開前夕，行動者彭載舟（彭立發）隨後被捕，此事件被認為是11月底抗議嚴格封控的「白紙運動」的先聲。

近來不斷有「白紙運動」參與者被捕的消息傳出。人權組織「人道中國」主席周鋒鎖今天則在社群平台臉書上表示，郭藝去年10月20日左右被捕，成為彭立發抗議以來關押時間最長的年輕人，卻在高壓之下消息鮮為人知。

致力於為女性被捕者發布消息的網站平台「WOMEN我們's Substack」今天刊登介紹郭藝的文章，指郭藝是一名社工，並從事劇場工作，在北京一個主要是女生組成的文藝小社群內頗為活躍，她關注女權和性別議題。

此外，郭藝學過舞蹈，是清華國標隊員，約在2019年大學畢業。她能給別人授課，也參加過許多大型比賽。

文章說，她在3個月之前，因為在一處公共廁所張貼彭載舟原創的標語海報而被捕，「她獨自在四通橋勇者彭載舟的感召之下，做出了她的決定」。

文章說，朋友們對郭藝的印象是「行動力超強」。但這一次，「她的行動力強到沒有任何人知道她計畫的時候，一切都已經發生了」。

文章並指，郭藝的家人和律師十分低調，可能是因為先前申請取保候審失敗。

多才多藝的郭藝，大學就讀商科，畢業後則在服務女性務工人員的社會組織工作。文章引述其友人表示，她曾在劇場工作中表示，「希望遮蔽之下的痛苦都能被看見，邊緣的人們都能夠發出自己的聲音，每個人都是重要的」。（編輯：張淑伶/李雅雯）1120201