白髮運動崛起 美媒：暴露中國財政吃緊等更深層危機

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（中央社台北23日電）中國退休人士近日針對醫保福利被削減進行抗議。美媒報導指出，這是困擾中國的系列相關問題縮影，包括人口老齡化、地方政府財政吃緊、社會安全網不足以及債務沉重。

這場被稱「白髮運動」的直接誘因是武漢市在內的一些地方政府推動醫保改革，減少醫保的個人帳戶返款。根據一項強制性醫保繳費計畫，繳納到個人帳戶的部分資金將集中到一個公共保險基金。

政府宣稱此舉是為利用這些個人帳戶中的部分盈餘來滿足日益增長的公共醫療需求，但高齡抗議者認為政府拿走了他們的積蓄。

華爾街日報中文網20日報導，中國人口正迅速老齡化，去年人口規模出現數十年來的首次下降，在這種情況下，政府在政治和財政方面越來越需要做出艱難選擇。由於中國沒有強大的社會安全網，個人要自掏腰包支付相對較高比例的醫療費用，與此同時許多人的退休金也很微薄。

地方政府一方面面臨土地出讓收入下降（2022年年減23%），此外過去幾年又在COVID-19抗疫措施上大規模支出，例如中國最富裕的廣東省去年花費人民幣710億元（約新台幣750億元，下同）用於防疫，這些情況令地方捉襟見肘。

中國雖已放棄嚴格的動態清零疫情防控戰略，當前並放鬆了對房地產行業的整頓行動，但土地出讓收入可能不會很快恢復到以前的水準。

此外，信評機構穆迪的數據顯示，來自地方政府融資平台約4.5兆元的在岸債券今年將到期或面臨提前贖回。此類表外實體為地方政府籌集資金，但其財務狀況一直很不佳。地方政府融資平台的土地購置量去年大增，這很可能使情況變得更糟。

據龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）的數據，2022年上半年，中國地方政府融資平台債券發行人的平均資產回報率從2021年的0.75%降至約0.4%。該研究機構說，過去一年，地方政府融資平台已拖欠應償付私募債相關債權人款項約166次，雖然尚未拖欠公共債券相關款項。

中國政府近年來加大力度審查此類隱性債務，並正試圖推行財政紀律。當局希望避免出現大規模救助情況，但也在發出希望重新轉向促增長政策的強烈訊號，若其中一些地方政府融資平台爆雷，勢將面臨艱難選擇。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1120223