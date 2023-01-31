紐時：中國爛尾樓受害者掏空積蓄 換來惡夢一場

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（中央社台北31日電）「紐約時報」30日報導，因中國政府打擊過度債務加上經濟放緩，開發商耗盡資金，難以計數的建案淪為爛尾樓，掏空積蓄買房的受害者，只能眼神放空望著未完工的毛胚屋，欲哭無淚。

紐時（The New York Times）訪問4個爛尾樓受害者，其中包括在上海買房的上班族徐小姐，她說，「對爛尾都沒想過，上海怎麼可能會爛尾呢」，這卻發生在她身上。

以人民幣（下同）335萬元（約新台幣1491萬元）購得的公寓本應在今年初入住，如今完工卻遙遙無期，還沒粉刷的16層樓被綠網包裹，雜草雜物環繞，她在附近租房，上班途中經過這工地備感痛苦。

在中國，大約90%新房開工前就開始販售，這種預售模式使開發商得以快速集資，但大部分風險卻轉給買家，他們需要在開工前全額付款，通常還得貸款。

雖然中國的法規要求預售資金只限於建案專用，但監管向來鬆懈，開發商違法挪用的情況屢見不鮮。後因房價飆升，當局緊縮開發商的融資，以防止房地產業崩潰。

如此反導致許多大型開發商難以負荷巨額債務而搖搖欲墜，不得不停工，但買方還是得依合約還貸款，像是這位上班族苦主，得持續繳8800元月貸給銀行。

江西的曹女士在2019年以137萬元購買一戶3房公寓，原定2021年11月完工，沒想到8月間建商突然撒手不管了，如今即將屆滿4年，當初傾囊55萬元頭款承購的夢想之家成了惡夢一場，這筆錢是她多年來省吃儉用的積蓄。

曹女士索性停止償還貸款，並加入爛尾樓受害者自力救濟的行列，他們的抗爭引起官方側目，招致警方的頻頻騷擾及關切，若干與她一道的抗議者甚至被拘留，「我們做錯了什麼？為什麼要受到這個待遇？」

在餐館工作的唐超也是在2019年買房，他看好東北城市大連，砸50萬元頭款買120萬元的房子，動用積蓄外，還拜託父母幫忙，甚至賣掉鄉下的一套房，原定去年8月完工的建案，卻因開發商陷入財務危機而停擺。

妻子因厭倦等待完工難的房子於去年9月申請離婚，但是唐超每月仍需付3700元左右的房貸，他欲哭無淚地指出，現在一說爛尾就感覺心裡從天堂到地獄的落差，特別難受，人生真是沒指望，房子沒了，媳婦也沒了。

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2019年在江西南昌購置商鋪的徐峰，花110萬元買了一樓店面，頭款付掉售價的半數，但3年過去，所有的付出猶如打水漂，貸款得繼續繳還得另租店鋪營生，經濟壓力折騰他難以喘息。

徐峰也曾與其他同病相憐的受害者拉布條抗爭，換來的卻是被公安藉口維穩而打壓，並說已經不再期待政府出手幫助像他這樣的人，畢竟因維權經歷太多，看透了官官相護。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120131