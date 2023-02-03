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中國財政差 去年收支短少近40兆創新高

2023/2/3 12:09（2/3 12:25 更新）
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據中國財政部發布的2022年財政收支數據，廣義財政支出超過收入達人民幣（下同）8兆9600億元（逾新台幣39兆）創歷史新高。圖為人民幣。（中新社）
據中國財政部發布的2022年財政收支數據，廣義財政支出超過收入達人民幣（下同）8兆9600億元（逾新台幣39兆）創歷史新高。圖為人民幣。（中新社）
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（中央社台北3日電）中國媒體第一財經2日報導，據中國財政部發布的去年財政收支數據，廣義財政支出超過收入達人民幣（下同）8兆9600億元（逾新台幣39兆）創歷史新高，這個數字甚至超過疫情暴發的2020年。

報導指出，2022年中國的廣義財政（全國一般公共預算和全國政府性基金預算）收入約為28兆1600億元，比上年下滑6.3%；廣義財政支出37兆1200億元增幅3.1%。

報導說，中國以往一般公共預算收入的成長幅度保持兩位數，因經濟成長放緩，自2013年起維持個位數。近年受疫情衝擊等因素影響，2020年公共預算收入罕見負成長，2022年僅微增0.6%，堪稱半世紀以來的低值。

報導指出，中國一般公共預算收入由稅收收入和非稅收入組成，去年中國稅收收入約16兆6600億元，比上年減少3.5%，稅收成長幅度不僅低於2020年，並創下1969年以來最低。

報導說，由於疫情超乎預期、經濟與房地產市場低迷，造成中國一般公共預算收入略低於去年初預期，而中國政府性基金預算收入更是明顯低於去年初預算目標，僅達成去年初預計收入目標值的79%。

總計去年中國政府性基金預算收入約7兆7900億元，比上年下降20.6%，其中地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入6兆6900億元，比上年下降23.3%。

中國財政吃緊可由去年12月當局發行規模達7500億元的特別國債可見端倪，當時專家分析，這是「借新還舊」之舉。

第一財經報導，因應COVID-19疫情的衝擊，2020年中國財政部曾發行國債1兆元，又因2022年經濟下挫的壓力更大，財政收支更形捉襟見肘，當局因此決定發行7500億元特別國債。

另據中國人民大學上月中旬發表的地方財政發展報告，近2年地方財政收入成長乏力，但迫切需求的支出擴大，以致平衡收支矛盾得靠舉債，造成中國去年各省債務增速遠超收入。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮分析，主要因經濟受疫情衝擊，導致地方財政收支矛盾擴大，並說去年各省債務規模增加的幅度，明顯超過GDP和財政收入，並加重償債負擔。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120203

#中國疫情
#特別國債
#馬光榮
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馬光榮
疫情衝擊 中國去年各省債務增速遠超收入
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