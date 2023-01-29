中國拚疫後經濟復甦 專家：元宵節之後是關鍵

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（中央社台北29日電）疫情重擊2022年中國經濟，衝刺疫後復甦成為今年主旋律。專家認為，去年底疫情大爆發將拖累今年第一季經濟，2月5日元宵節之後將是判斷中國經濟是否能夠及時復甦的關鍵。

中國過去3年嚴格的清零政策導致經濟惡化，大規模核酸檢測、興建方艙等支出讓地方政府的財政苦不堪言，社會經濟活動躺平。中國國家統計局17日公布2022年全年經濟成長率為3%，較北京當局預設的5.5%目標近乎腰斬。

中共上月召開中央經濟工作會議，定調2023年經濟重點堅持「穩字當頭、穩中求進」；著力擴大國內需求，並把「恢復和擴大消費」擺在優先位置，多管道增加居民收入。

對此，多名經濟專家分析，中國1月8日將COVID-19調整為「乙類乙管」，結束3年的嚴苛防疫並重新對世界開放，2023年經濟將會回升，但「大病初癒需要時間恢復」，復甦之路將是「先蹲後跳」。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，隨著中國防疫政策的優化和房地產政策轉向，2023年中國經濟復甦在即，但綜合各種因素後，需要適度降低對復甦力度的預期。

陸挺指出，特別是去年底第一波疫情大爆發，恐使中國今年第一季的國內生產毛額（GDP）成長可能出現負值，觀察點落在元宵節（2月5日）之後，是判斷中國經濟是否能夠及時復甦的關鍵；到時如果大量返鄉的農民工不能或不願及時回城，疫情對春季經濟的影響就會顯著上升。

他表示，疫情之後餘波也將壓制經濟反彈力道，中國出口將放緩，報復性消費和房地產投資回升的力度也可能低於預期。綜合分析來看，受疫情和其他因素影響，估計2023年經濟增速可能約5%。

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根據中國社科院去年底發布2023年「經濟藍皮書」，預計2023年中國經濟成長約5.1%；中國證券時報於今年初引述多名經濟學家推估，中國2023年經濟成長率落在5%至6%間，經濟將在第2季開始顯著恢復。

京東集團首席經濟學家沈建光認為，伴隨防疫政策全面放開和穩增長政策落地見效，中國經濟確有望在2023年第2季迎來反彈，但消費能否持續恢復還要看消費刺激政策的力度和實施效果，以及居民消費信心的恢復情況。（編輯：唐佩君/楊昇儒/周慧盈）1120129