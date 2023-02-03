中國防疫影響生產 蘋果Q1獲利7年來首度不如預期

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蘋果公司第1季面臨一波挑戰，使得華爾街預估銷售下滑。其中主要挑戰來自中國鄭州廠採取COVID-19防疫封鎖措施後的供應鏈壓力。圖為2021年7月富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（中新社）

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（中央社加州古柏迪諾2日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc）今天公布財報，由於中國實施COVID-19防疫封鎖措施，阻礙最熱銷產品iPhone生產，連帶影響銷售，上季公司整體銷售和獲利表現低於華爾街預期。

蘋果公布財報後，股價下跌4%。

蘋果本會計年度第1季（截至2022年12月31日）銷售縮減5%至1172億美元，且這段時間全球各地銷售都下滑。蘋果每項產品類別銷售均下降，僅服務和iPad有成長。

蘋果第1季每股獲利1.88美元，是自2016年以來首見獲利低於華爾街預期。

金融資訊供應商「路孚特」（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）資訊顯示，分析師原先預期蘋果第1季銷售可達1211億美元、每股獲利1.94美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴路透社，拖累蘋果重要季度表現的生產障礙現已結束。

蘋果在第1季面臨一波挑戰，使得華爾街預估銷售下滑。其中主要挑戰來自中國鄭州廠採取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施後的供應鏈壓力，導致iPhone 14 Pro和Pro Max生產減緩，而這兩款高階手機通常有助於提高蘋果利潤。

庫克接受路透社專訪時說，生產受阻「延續至12月大部分時間」，但「生產現已回復到我們想要的程度」。他說，中國的疫情封鎖措施帶來雙重挑戰，即供應和需求都緊縮，大中華地區銷售減少7%至239億美元。

此外，美元升值也對蘋果構成傷害，因為蘋果大半銷售來自美洲以外市場；但美元自去年高峰拉回，影響較預期來得低。蘋果曾警告投資人，這樣的外匯效應恐減損銷售10%，但今天表示，實際影響為8%。

除了iPhone供應鏈問題之外，華爾街分析師之前預估iPhone銷售今年會縮減，部分原因是在iPhone 12和iPhone 13連兩年強勁銷售後，去年上市的iPhone 14系列產品銷售較為緩慢。蘋果表示，iPhone銷售年減8%至658億美元，低於分析師估計的683億美元。

根據路孚特數據，包括Apple TV+等內容業務和App Store等軟體業務在內的蘋果服務部門，第1季營收成長6%至208億美元，略高於分析師估計的207億美元。

數據還顯示，蘋果Mac電腦先前因許多人在疫情期間居家工作而熱賣，本會計年度第1季銷售卻年減29%至77億美元；分析師原本估計可達96億美元。

另外，也曾因疫情導致需求激增的iPad，第1季銷售成長30%至94億美元，優於分析師估計的78億美元。

蘋果是少數迄今未宣布大舉裁員的科技巨擘之一，但其員工數也從未像其他同業那樣迅速成長。2022年底，蘋果共有16萬4000名員工，較2019年增加不到20%。

相比之下，臉書（Facebook）母公司Meta等其他科技企業2019年至2022年間的員工人數將近倍增；Meta目前正裁減約1萬1000人。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120203