蘋果上季營收年減5.5%受3因素干擾 匯率續成營運變數

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果（Apple）今天凌晨公布季度財報，受到3大因素影響，蘋果截至去年12月底的單季營收1171.54億美元，年減5.5%，下滑幅度高於市場預期，展望到今年3月底的營運表現，蘋果表示匯率仍是變數之一。

蘋果今天凌晨公布2023會計年度第1季（截至去年12月31日）的季度財報，單季營收1171.54億美元，較前一年度同期1239.45億美元下滑5.5%，單季毛利率42.96%，較前一年同期43.76%，微減0.8個百分點，單季稅後獲利299.98億美元，較前一年同期346.3億美元減少13.38%，單季每股基本純益（EPS）1.89美元，低於前一年同期EPS 2.11美元。

蘋果指出，到去年12月底單季營收年減5.5%，主要有3大因素，首先匯率逆風，若排除此因素，單季營收可年增。

其次蘋果表示，去年11月至12月iPhone 14 Pro和Pro Max高階機種出貨受到中國COVID-19疫情變數影響，不過現在產能已回到公司預期水準。

再者蘋果指出，總體經濟大環境包括通膨、俄羅斯與烏克蘭戰爭、疫情等變數，也影響到去年12月底的單季營收表現。

國外科技網站MacRumors分析，蘋果單季營收年減幅度高於分析師預期，主要是供應鏈受限議題、以及MacBook筆電和穿戴裝置銷售不如預期。

展望到今年3月底單季營運，MacRumors整理蘋果主管對法人回應內容，指出目前來看，總體經濟大環境和疫情影響不會更糟，預估單季業績與前一年同期相比，與去年第4季和前一年同期相比表現相當，匯率仍是變數之一，預估對今年3月底單季營運表現影響幅度約5%。

分析師預期，蘋果到今年3月底單季毛利率可落在43.5%至44.5%區間，主要是成本控制得宜、產品組合相對優化。

蘋果表示，目前全球已有超過20億台裝置正在活躍運作，這是一個重要的里程碑。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，此刻對蘋果未來營運的信心更勝以往。

法人問及供應鏈狀況，蘋果表示，蘋果在全球各地布局生產據點，其中關鍵零組件來自全球不同國家，iPhone最終組裝據點主要在3個國家。

觀察主要產品項目，到去年12月底的單季，蘋果服務項目營收達到207.66億美元，年增6.4%，創歷年單季新高，iPhone營收657.75億美元，占比56.1%，較前一年同期716.28億美元下滑8.2%。（編輯：楊凱翔）1120203