蘋果等財報不如預期 台股走低回測15500點支撐
2023/2/3 09:27（2/3 09:33 更新）
台股3日早盤開低走低，電子股表現受到壓抑，台積電壓在平盤下震盪。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北3日電）蘋果、高通、Google等在盤後公報財報，表現不如預期，衝擊台股早盤開低走低，電子股表現受到壓抑，台積電壓在平盤下震盪，加權指數一度下跌逾90點，最低來到15504.03點，隨後跌幅收斂至約30點。
台股今天以小跌3.21點開出，在科技股、鋼鐵等跌幅擴大下，加權指數一度跌逾90點，指數回測15500點支撐，台積電下跌3元，大立光、玉晶光下跌，資金轉向生技、航運類股。
航運三雄長榮、陽明、萬海領漲，帶動運輸族群勁揚逾1.6%，生技、觀光族群也見到買盤進駐，推動類股紅盤表現。（編輯：楊蘭軒）1120203
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