國泰投信董事長張錫：台股先蹲後跳下半年上看萬七

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）有台股「多頭總司令」稱號的國泰投信董事長張錫今天表示，上半年基本面還未完全復甦，2023年台股預期先蹲後跳，上半年股債平衡配置較佳，下半年隨著景氣回升，可望上看萬七甚至衝萬八，2024年會更好。

國泰投信今天舉行國泰4年到期成熟市場投資等級債券基金記者會，張錫表示，過去2年外資撤出台股逾新台幣2兆元，今年以來買超約2000億元，還只是冰山一角，不過上半年科技業持續消化庫存，景氣還在打底期，預計指數在萬四至萬五區間震盪，股債平衡配置較佳。

張錫指出，今年上半年投資等級債券和大型績優股，及較不受景氣影響的生技股較具吸引力；下半年科技股可望接棒。

張錫分析，預估景氣將在第2季落底，美國聯準會升息可望在3月見頂，但今年降息機率不高，下半年隨著影響回升，科技股庫存消化完配合新的需求推升，台股有機會挑戰萬七大關，甚至衝向萬八，2024年在降息趨勢下預料會是更好的一年。

另外，全球第二大消費市場大陸解封，對全球景氣恢復將提供強大支撐動能，去年手機市場大幅衰退，主要就是大陸市場需求掉了約1億支，今年需求可望重回成長軌道，換機需求將有利半導體及零組件產業發展，另外包括電動車、雲端高速運算等需求持續穩定成長。

國泰投信表示，美國聯準會（Fed）即將公布2023年首次FOMC會議結果，根據CME的FedWatch工具最新（1/31）顯示，升息1碼的預期可能性高達99.4%，雖利率水準將來到15年新高，但此次的結果有望是繼去年12月Fed首度縮減利率升幅後，再度放緩升息步伐。

國泰投信總經理張雍川認為，今年因全球景氣在去年快速升息下恐有衰退疑慮，中國在防疫鬆綁後經濟恢復力道尚存隱憂，不少科技業還處在庫存調整期等，預估上半年全球股市還是會在一個波動較大的盤整階段，相形之下，升息速度趨緩甚至有望降息，金融環境有利債市，金兔年預料「債」現巔峰，短中期資產配置以「債優於股」為投資上策。（編輯：張均懋）1120201