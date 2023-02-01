不敵景氣低迷 英特爾宣布CEO季辛格帶頭減薪25%

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（中央社舊金山31日綜合外電報導）美國晶片製造大廠英特爾公司今天宣布由執行長季辛格帶頭砍薪25%，中高階主管減薪5%至15%。因市占率流向競爭對手且個人電腦（PC）買氣低迷，英特爾上週發布獲利預測不佳。

路透社報導，一名未獲授權公開發言的知情人士透露，中階管理人員到執行長都在減薪之列，減薪幅度介於5%至25%之間，計時人員薪資不受影響。

英特爾公司（Intel Corp.）發言人柏爾（Addy Burr）在聲明中證實減薪消息，並稱「這些變動將為高階人員帶來較顯著影響，也有助於支持相關投資與整體人力運作」。

季辛格（Pat Gelsinger）坦言，英特爾在市場中跌了一跤，市占率持續被超微公司（AMD）等競爭對手瓜分。超微今天公布第4季營收，優於華爾街預期。

了解英特爾減薪狀況的知情人表示，除中階管理人員減薪5%外，副總裁級主管也將減薪10%，執行長以外的公司高階管理人員則減薪15%；此外，「401K退休帳戶計畫」提撥率也將從5%降至2.5%，也將暫停業績表現加薪並停發每季績效獎金。

這名知情人士指出，基於公司整體財務業績的年度績效獎金雖將持續發放，但因公司營收輸給競爭對手，近年這類獎金也跟著縮水。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120201