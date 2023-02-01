SK海力士報告史上最大季度虧損 預警產業低迷惡化

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（中央社首爾1日綜合外電報導）全球第2大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）今天報告史上最大營業虧損，並說受到整個行業低迷影響，公司將會堅持投資減半，同時示警今年首季晶片產業低迷情況將繼續惡化。

向蘋果公司供應記憶體晶片的SK海力士表示，去年10月至12月期間的營業虧損有1.7兆韓元（約14億美元），主因「需求疲軟和記憶體晶片價格大幅下跌」所致。

法新社引述彭博報導，此一結果記錄SK海力士有史以來最嚴重的季度營業虧損，也是自2012年7月至9月以來首見的虧損。

SK海力士在聲明中表示：「由於不確定性依然存在，我們將繼續減少投資和降低成本，同時將具有高成長潛力的市場列為優先目標，以儘量縮小經濟低迷的影響。」

SK海力士又說，將堅持去年10月所宣布的決定，2023年投資額會比2022年的19兆韓元減少一半以上。

韓國三星電子（Samsung Electronics）也在昨天表示，第4季度營益暴跌近70%，為8年多以來的最大跌幅。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120201