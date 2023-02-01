更多編輯台推薦新聞：
AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話
科技

AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林書豪4日抵台 最快12日披鋼鐵人戰袍首秀
首頁 / 國際

SK海力士報告史上最大季度虧損 預警產業低迷惡化

2023/2/1 14:52（2/1 15:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
SK海力士1日報告史上最大營業虧損，並說受到整個行業低迷影響，公司將會堅持投資減半。（圖取自SK海力士網頁skhynix.com）
SK海力士1日報告史上最大營業虧損，並說受到整個行業低迷影響，公司將會堅持投資減半。（圖取自SK海力士網頁skhynix.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）全球第2大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）今天報告史上最大營業虧損，並說受到整個行業低迷影響，公司將會堅持投資減半，同時示警今年首季晶片產業低迷情況將繼續惡化。

向蘋果公司供應記憶體晶片的SK海力士表示，去年10月至12月期間的營業虧損有1.7兆韓元（約14億美元），主因「需求疲軟和記憶體晶片價格大幅下跌」所致。

法新社引述彭博報導，此一結果記錄SK海力士有史以來最嚴重的季度營業虧損，也是自2012年7月至9月以來首見的虧損。

SK海力士在聲明中表示：「由於不確定性依然存在，我們將繼續減少投資和降低成本，同時將具有高成長潛力的市場列為優先目標，以儘量縮小經濟低迷的影響。」

SK海力士又說，將堅持去年10月所宣布的決定，2023年投資額會比2022年的19兆韓元減少一半以上。

韓國三星電子（Samsung Electronics）也在昨天表示，第4季度營益暴跌近70%，為8年多以來的最大跌幅。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120201

#海力士
#SK海力士
#彭博
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族